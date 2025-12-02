В двух селах Камышлинского района возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты

Современные модульные здания появятся в селах Новое Ермаково и Степановка благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Качество и доступность медицинской помощи улучшится для более чем 470 жителей этих населенных пунктов.

Пока жители этих сел получают медицинскую помощь в старых ФАПах, расположенных в приспособленных помещениях.

"Новые медпункты будут значительно шире, больше и удобнее. Мы получим новое современное оборудование, и это будет уже более качественное оказание помощи", — отметил главный врач районной больницы Масхут Хакимов.

На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводить регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.

"Мы каждый год организуем приемы узких специалистов, выезды к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, работаем со взрослым и детским населением", — подчеркнул руководитель медучреждения.

Также в 2025 г. был возведен современный ФАП в с. Давлеткулово.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.