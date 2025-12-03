В Самаре открылся центр нефрологии

СамГМУ, Клиники СамГМУ и медицинская компания "Нефроклиника" совместно открыли Самарский центр нефрологии. Он позволит повысить качество и доступность медицинской помощи нефрологическим пациентам. В работу центра будут внедрять инновации и новые научные исследования СамГМУ.

В Самарском центре нефрологии имеется амбулаторно-консультативное отделение с современной лабораторной, инструментальной и морфологической диагностикой, дневной стационар, отделение перитонеального диализа, нефрологический стационар, отделение гемодиализа и отделение трансплантации.

В центре пациенты могут получить полный спектр медицинских услуг — от современной диагностики заболеваний почек, включая биопсию и морфологическое исследование, до высокотехнологичной медицинской помощи по различным видам заместительной почечной терапии.

В центре также будет проходить обучение и подготовка специалистов по профилю "Нефрология", образовательные мероприятия для медицинских работников ПФО и регионов России.

"Нефрологическое сообщество — очень тесное и дружное. И точно такое же плотное, тесное и дружное сотрудничество сложилось между СамГМУ и Нефроклиникой. Этот совместный проект — не просто очередная локация Клиник, а реализация той маршрутизации, которая изначально была задумана и предусмотрена для работы стационара Клиник, нашего диализного центра. Все это повысит качество и доступность нефрологической помощи для жителей Самары и Самарской области", — отметил главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков.

Директор медицинской компании "Нефроклиника" Александр Попов подчеркнул, что хроническая болезнь почек сегодня — очень серьезная проблема:

"Это заболевание занимает одну из лидирующих позиций среди всех причин смертности. В Самарской области пациентов с заболеваниями почек очень много. Поэтому мы хотим с теми возможностями и замечательной базой, которая есть в Клиниках, совместно двигаться в направлении превентивной нефрологии", — говорит Александр Попов.