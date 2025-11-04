В больнице им. В. Д. Середавина отремонтировали реанимацию новорожденных

В Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина за счет средств областного бюджета капитального отремонтировали реанимацию новорожденных в педиатрическом корпусе, сообщает региональный минздрав. Это одно из ключевых подразделений региональной системы неонатальной помощи, где выхаживаются новорожденные и недоношенные дети с самыми тяжелыми патологиями.
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с руководителем областной больницы Сергеем Пушкиным ознакомились с работой обновленного отделения.
По словам Сергея Пушкина, здесь ежегодно получают помощь около 200 малышей, доставленных из родильных отделений области и Перинатального центра. Сегодня отделение принимает всех новорожденных с хирургической и неонатальной патологией, включая сложные врожденные пороки развития, требующие неотложных операций.
Впервые в структуре отделения появился собственный операционный блок, полностью интегрированный с реанимационными палатами. Он оснащен современным наркозно-дыхательным оборудованием, эндоскопической стойкой, электрохирургической установкой с аргоновым усилением и системой мониторинга состояния пациентов. Раздельный контур приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает стерильность воздуха в операционной и палатах интенсивной терапии.
"Совершенно новый уровень комфорта и технологического оснащения. Это образец того, как должна развиваться региональная медицина — с заботой о каждом ребенке, с применением передовых технологий и вниманием к условиям", — отметил министр.
В обновленном отделении организованы три палаты интенсивной терапии, где матери могут находиться рядом со своими детьми. Установлена центральная станция мониторного наблюдения, обновлено респираторное оборудование, заменены реанимационные консоли с выводом анестезиологических газов у каждой кровати. Закуплен цифровой рентген-аппарат, видео-электроэнцефалограф, внедрена прикроватная УЗ-диагностика и круглосуточный мониторинг газов крови.
В рамках реализации национального проекта "Семья" большое внимание уделено оснащению и дооснащению родильных отделений и Перинатальных центров медицинским оборудованием. В этом году более 400 единиц медтехники будет поставлено в Перинатальные центры Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Кроме того, капитально отремонтируют родильный дом городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко.
