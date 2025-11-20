Главврач санатория "Надежда" и медсанчасти "Тольяттиазота" — победитель конкурса "Серафимовский врач — 2025"

Главный врач санатория "Надежда" и медсанчасти № 7 "Тольяттиазота" Александр Пополитов стал победителем конкурса "Серафимовский врач — 2025". Торжественное награждение лауреатов премии состоялось в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в селе Дивеево Нижегородской области.

Конкурс среди специалистов сферы здравоохранения направлен на поддержку врачей и медицинских сестер, являющихся признанными лидерами по мнению профессионального сообщества и пациентов. Ключевыми задачами являются поощрение работников, которые внесли значительный вклад в развитие медицины, и популяризация их деятельности.

В этом году на премию было заявлено более 320 участников из 41 субъекта Российской Федерации и Казахстана. В номинациях были представлены врачи, медицинские сестры и наставники — сотрудники медицинских организаций, социально-реабилитационных, лечебно-профилактических учреждений.

Медсанчасть "Тольяттиазота" и ведомственный санаторий "Надежда", которые возглавляет Александр Пополитов, неоднократно становились лауреатами российских и международных премий — "Хрустальный дельфин", "Хрустальная капля", "Народное признание", "Клиника года", "Здравница" — за развитие промышленной медицины и лучшие санаторно-курортные технологии.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Личные достижения главного врача медицинских учреждений ТОАЗа — это официальное подтверждение высокого качества работы и профессионализма людей, которым сотрудники компании доверяют самое дорогое — свое здоровье. Многолетний опыт, постоянное развитие, расширение штата специалистов и перечня услуг, пополнение базы оборудования — вот то, что предоставляет "Тольяттиазот" многотысячному трудовому коллективу, обеспечивая его необходимыми мерами социальной поддержки и предоставляя медицинскую помощь".