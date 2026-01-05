Междугородние и межобластные автобусы в Самарской области возобновили работу

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщило о полном восстановлении движения автобусов по маршрутам, работа которых была приостановлена 4 января из-за плохой погоды.
Все междугородние, межобластные, межмуниципальные и городские маршруты работают по утвержденному расписанию.
Автобусы запустили после стабилизации погоды и снятия временных ограничений для грузового и пассажирского транспорта на федеральных трассах.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.