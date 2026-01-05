Междугородние и межобластные автобусы в Самарской области возобновили работу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщило о полном восстановлении движения автобусов по маршрутам, работа которых была приостановлена 4 января из-за плохой погоды.