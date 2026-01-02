Жители Самарской области могут проверить здоровье и в праздники

В новогодние праздники жители региона могут пройти диспансеризацию, в том числе репродуктивного здоровья. Информация о графике работы отделений медицинской профилактики размещена на сайтах медучреждений.
Цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
"Такие серьезные болезни, как онкопатология, заболевания сердца и эндокринной системы могут быть полностью излечимы, если вовремя начать терапию. Чем раньше заболевание выявлено, тем выше эффект от проводимого лечения, — напомнил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. — Кроме того, в рамках диспансеризации можно выявить такие факторы риска, как гиподинамия, избыточный вес, злоупотребление алкоголем и другие, которые при отсутствии коррекции могут привести к серьезным заболеваниям".
Например, в Самарской городской поликлинике N 2 диспансеризацию можно пройти ежедневно с 08:00 до 20:00 по адресу: ул. Физкультурная, 33 "А". В Тольяттинской городской клинической поликлинике N 3 3 января ждут пациентов с 8.00 до 14.00 по адресам: ул. Свердлова, 82, кабинет 49 и пр-кт. Степана Разина, 12, кабинет 219А. А 6 января отделения работают с 8.00 до 14.00 по адресам: ул. Свердлова, 82, кабинет 49, Цветной б-р, 16, кабинет 317.
Диспансеризация и профилактический осмотр осуществляются и в Безенчукской больнице: 03.01, 06.01 и 09.01. с 8:00 до 14:00, обращаться в поликлинику и отделение медицинской профилактики, а также ФАП или ОВОП по месту жительства.
Информацию о работе медицинских служб в продолжительные выходные читайте по ссылке и на сайтах медицинских учреждений.
