Неудачные выезды на встречку закончились больницей для двух пассажирок легковушек в Самарской области

В воскресенье, 4 января, в Самарской области произошло два ДТП из-за опрометчивого решения водителей выехать на встречную полосу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Так, в 11:15 в Красноярском районе 30-летний водитель Lada Kalina на 378 км трассы Казань — Буинск — Ульяновск выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Qashqai под управлением 30-летнего мужчины. В итоге в больницу попала 40-летняя пассажирка иномарки.

Кроме того, в 14:45 в Кинельском районе 56-летний водитель Datsun ON-DO на 64 км дороги Самара — Бугуруслан выехал на встречную полосу, где это запрещено, и столкнулся с Toyota RAV 4 под управлением 64-летнего мужчины. В результате 57-летнюю пассажирку Datsun госпитализировали.