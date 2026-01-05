Неудачные выезды на встречку закончились больницей для двух пассажирок легковушек в Самарской области

В воскресенье, 4 января, в Самарской области произошло два ДТП из-за опрометчивого решения водителей выехать на встречную полосу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Так, в 11:15 в Красноярском районе 30-летний водитель Lada Kalina на 378 км трассы Казань — Буинск — Ульяновск выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Qashqai под управлением 30-летнего мужчины. В итоге в больницу попала 40-летняя пассажирка иномарки.
Кроме того, в 14:45 в Кинельском районе 56-летний водитель Datsun ON-DO на 64 км дороги Самара — Бугуруслан выехал на встречную полосу, где это запрещено, и столкнулся с Toyota RAV 4 под управлением 64-летнего мужчины. В результате 57-летнюю пассажирку Datsun госпитализировали.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!