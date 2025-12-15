В Самарской области уже 165 специалистов в 2025 г. стали участниками программы "Земский доктор"

Всего в программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в 2025 г. в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.

Фото: минздрав СО

Так, благодаря программе к коллективу Безенчукской центральной районной больницы присоединилась врач-терапевт Ангелина Тумаева. Ее интерес к медицине появился еще в школе. Специалист окончила Самарский государственный медицинский университет по целевому направлению и вернулась в родной район.

"Участие в кадровой программе для меня — отличный старт, — поделилась Ангелина Тумаева. — Кроме того, это возможность заниматься любимым делом на своей малой родине. На данный момент я работаю участковым терапевтом, на моем участке около 2 тысяч пациентов. Коллектив встретил меня тепло, всегда можно обратиться за советом к опытным коллегам. Уже в первые дни работы у меня был наставник, с организационными вопросами при необходимости помогает заведующая отделением. В планах — развитие в профессии и поступление в ординатуру".

Главный врач Безенчукской больницы Людмила Слепнева отметила, что в учреждении создаются все условия для привлечения и поддержки молодых специалистов.

"Мы делаем все возможное, чтобы врачи оставались у нас, — подчеркивает Людмила Слепнева. — Ангелина Тумаева — наш целевой специалист, и мы рады, что она вернулась в район. Помимо выплаты по кадровой программе она получила единовременную муниципальную выплату. Также мы обеспечиваем врачей служебным жильем, помогаем с устройством детей в детский сад без очереди. В том числе, есть возможность получить льготную ипотеку на строительство собственного дома под 1% годовых с последующим выкупом".

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизни", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.