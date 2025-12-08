16+
Здравоохранение Общество

В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Внедрение этой востребованной процедуры призвано составить достойную альтернативу зарубежным клиникам. Теперь пациенты, столкнувшиеся с андрогенетической алопецией, могут получить качественную помощь в отечественном многопрофильном медучреждении.

Фото: предоставлено СамГМУ

Внедрением и выполнением процедуры по пересадке волос занимается команда хирургов под руководством врача-хирурга высшей категории хирургического отделения КПХ № 1 Клиник СамГМУ Васифа Алиева. Решение развивать это направление в стенах университетского стационара было продиктовано очевидной необходимостью.

"Однажды я сам был на отдыхе и увидел, как из Стамбула в Россию летят человек десять с только что пересаженными волосами. Они специально ездили в другую страну за этой услугой. То есть необходимость в этом направлении есть. И когда наш ректор Александр Владимирович Колсанов предложил развивать это направление, у меня не было никаких сомнений и я сразу согласился", — поделился хирург.

Освоение методики хирург Васиф Алиев завершил под руководством турецких коллег, имеющих признанный экспертный статус в этой области. Ключевой задачей стажировки стало изучение узкоспециализированных нюансов трансплантации волос, отработка и освоение всех практических этапов процедуры. Обучение новой технологии стало возможным благодаря политике университета по повышению квалификации медицинского персонала.

В Клиниках СамГМУ процедура трансплантации волос головы выполняется современным методом FUE. Этот метод имеет ряд ключевых преимуществ.

Во-первых, он исключает образование линейного рубца. В отличие от других техник, при использовании FUE в донорской области не вырезается лоскут кожи. При поштучном извлечении фолликулярных единиц на их месте остаются лишь точечные, почти незаметные рубчики, которые легко скрываются даже короткой стрижкой.

Во-вторых, метод отличается меньшей инвазивностью и обеспечивает более быстрое восстановление. Заживление происходит быстрее, а послеоперационный дискомфорт минимален.

В-третьих, при правильном выполнении пересаженные волосы выглядят абсолютно естественно.

Метод трансплантации волос FUE подходит пациентам с андрогенетической алопецией I–IV стадий по Норвуду, а также тем, кто хочет восстановить естественную линию роста волос или увеличить густоту в зоне макушки головы. Кроме того, метод применяется для коррекции бровей, бороды, усов и рубцов после операций.

Длительность операции может варьироваться от 10-12 часов до целого дня при пересадке большого количества графтов. Через 2-4 недели после операции у пациента начинается так называемая "шоковая потеря" волос, когда вновь пересаженные волосы выпадают. Это нормальный процесс. Новые волосы начинают расти через 3-4 месяца.

Несмотря на эстетический результат, трансплантация волос — это полноценное хирургическое вмешательство. В проведении процедуры задействована команда из четырех специалистов.

Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.

В клиниках уже успешно выполнено несколько таких операций. Ближайшая задача — увеличить частоту проведения трансплантаций и отработать график для максимальной эффективности работы команды.

Для консультации по поводу трансплантации волос головы записывайтесь по тел.: +7 (846) 374-91-00 (к хирургу Васифу Алиеву) или через Личный кабинет пациента.

