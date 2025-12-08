16+
Оплата — быстрее, поиск — умнее: приложение Сбера для iPhone снова доступно в App Store

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В App Store появилось новое приложение Сбера — "Финансы Онлайн". В прошлый раз приложение банка для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов, поэтому установить обновление нужно как можно быстрее, пока оно доступно. Для этого важно использовать только ссылки из официальных каналов Сбера.

Авторизоваться в "Финансы Онлайн" можно через предыдущие версии приложений банка — это занимает пару секунд.

Обновлённая версия стала быстрее и удобнее:

  • улучшена работа бесконтактной оплаты Вжух — технология безопасна и работает даже при плохом интернете или его отсутствии, главное включить на смартфоне Bluetooth и платить на новых терминалах Сбера;
  • в меню "Платежи" доступны разделы "Дом", "Авто" и "Близкие" — для удобной оплаты ЖКУ, налогов, помощи родственникам с платежами и контроля расходов, а также оформления продуктов с семейным доступом;
  • найти ответ на вопрос в поиске по приложению поможет ГигаЧат;
  • экраны приложения можно настраивать, как удобно — переносить выше нужные разделы и скрывать те, что неактуальны.

"Финансы Онлайн" поможет пользователям iOS, которые не установили приложение Сбера ранее, оплачивать покупки смартфоном и получить больше комфорта в работе с платежами, накоплениями и другими финансовыми и бытовыми вопросами. Если приложение не удастся скачать из App Store, это можно будет сделать позже — лично обратившись в офис банка.

