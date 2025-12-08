Оплата — быстрее, поиск — умнее: приложение Сбера для iPhone снова доступно в App Store

В App Store появилось новое приложение Сбера — "Финансы Онлайн". В прошлый раз приложение банка для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов, поэтому установить обновление нужно как можно быстрее, пока оно доступно. Для этого важно использовать только ссылки из официальных каналов Сбера.
Авторизоваться в "Финансы Онлайн" можно через предыдущие версии приложений банка — это занимает пару секунд.
Обновлённая версия стала быстрее и удобнее:
- улучшена работа бесконтактной оплаты Вжух — технология безопасна и работает даже при плохом интернете или его отсутствии, главное включить на смартфоне Bluetooth и платить на новых терминалах Сбера;
- в меню "Платежи" доступны разделы "Дом", "Авто" и "Близкие" — для удобной оплаты ЖКУ, налогов, помощи родственникам с платежами и контроля расходов, а также оформления продуктов с семейным доступом;
- найти ответ на вопрос в поиске по приложению поможет ГигаЧат;
- экраны приложения можно настраивать, как удобно — переносить выше нужные разделы и скрывать те, что неактуальны.
"Финансы Онлайн" поможет пользователям iOS, которые не установили приложение Сбера ранее, оплачивать покупки смартфоном и получить больше комфорта в работе с платежами, накоплениями и другими финансовыми и бытовыми вопросами. Если приложение не удастся скачать из App Store, это можно будет сделать позже — лично обратившись в офис банка.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.