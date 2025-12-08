Оплата — быстрее, поиск — умнее: приложение Сбера для iPhone снова доступно в App Store

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В App Store появилось новое приложение Сбера — "Финансы Онлайн". В прошлый раз приложение банка для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов, поэтому установить обновление нужно как можно быстрее, пока оно доступно. Для этого важно использовать только ссылки из официальных каналов Сбера.