ВТБ открыл обновленный офис в Железнодорожном районе Самары

В Самаре открылся новый современный офис ВТБ. Локация располагается в шаговой доступности от железнодорожного вокзала, что делает отделение удобным не только для жителей густонаселенного района вокруг привокзальной площади, но и для гостей города.
В непосредственной близости также находятся ЦУМ "Самара", Губернский рынок, административное здание РЖД, спортивный комплекс "Локомотив", школы, поликлиника и детские сады.
Обновленной отделение обслуживает розничных клиентов, включая премиальный сегмент "Привилегия". Для круглосуточного обслуживания в офисе работает зона с тремя современными банкоматами.
"Открытие офиса — это логичный шаг в развитии нашей сети в Самаре, — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент банка Максим Папков. — Мы модернизировали стратегически важную площадку рядом с транспортным узлом города, что позволяет нам обслуживать растущий поток как местных жителей, так и тех, кто приезжает из других населенных пунктов. Наша задача — обеспечить доступность современных банковских услуг в самых востребованных точках области".
На сегодняшний день сеть ВТБ в Самарской области насчитывает 33 отделения. Помимо расширения офисной сети, ВТБ активно развивает выездной сервис, делая банковские продукты доступными для жителей более чем 234 населенных пунктов региона.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.