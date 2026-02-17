ВТБ открыл обновленный офис в Железнодорожном районе Самары

В Самаре открылся новый современный офис ВТБ. Локация располагается в шаговой доступности от железнодорожного вокзала, что делает отделение удобным не только для жителей густонаселенного района вокруг привокзальной площади, но и для гостей города.

В непосредственной близости также находятся ЦУМ "Самара", Губернский рынок, административное здание РЖД, спортивный комплекс "Локомотив", школы, поликлиника и детские сады.

Обновленной отделение обслуживает розничных клиентов, включая премиальный сегмент "Привилегия". Для круглосуточного обслуживания в офисе работает зона с тремя современными банкоматами.

"Открытие офиса — это логичный шаг в развитии нашей сети в Самаре, — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент банка Максим Папков. — Мы модернизировали стратегически важную площадку рядом с транспортным узлом города, что позволяет нам обслуживать растущий поток как местных жителей, так и тех, кто приезжает из других населенных пунктов. Наша задача — обеспечить доступность современных банковских услуг в самых востребованных точках области".

На сегодняшний день сеть ВТБ в Самарской области насчитывает 33 отделения. Помимо расширения офисной сети, ВТБ активно развивает выездной сервис, делая банковские продукты доступными для жителей более чем 234 населенных пунктов региона.