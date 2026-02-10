НОВИКОМ выдал гарантию тульскому заводу "Октава"

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) предоставил банковскую гарантию одному из ведущих производителей электроакустической аппаратуры в России — тульскому заводу "Октава" (входит в "РТ-Капитал" Госкорпорации Ростех). Это позволило предприятию получить льготное финансирование регионального Фонда развития промышленности (ФРП) для реализации проекта "Производство электроакустической аппаратуры для замещения импортных аналогов на рынке России".

Благодаря сотрудничеству НОВИКОМа и ФРП Тульской области завод "Октава" получил необходимые средства для закупки высокоточного оборудования — прессов, аппаратов с ЧПУ и лазерных станков. Это позволит расширить и оптимизировать производство современных моделей электромагнитных микрофонов и динамических телефонов.

"Поддержка импортозамещения в высокотехнологичных отраслях — один из наших ключевых приоритетов. Тульский завод "Октава" производит широкий ассортимент продукции. Предоставляя банковскую гарантию, мы помогаем предприятию реализовывать стратегически важный проект, который укрепляет технологический суверенитет страны и снижает зависимость от зарубежных поставок", — сказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Максим Розов.

"Октава" — одно из старейших промышленных предприятий Тульской области, созданное в 1927 году. Одним из направлений деятельности завода является разработка и производство микрофонов, наушников и акустических систем. Продукция экспортируется в десятки стран мира. НОВИКОМ сотрудничает с "Октавой" с 2011 года. На предприятии реализован зарплатный проект банка и программа "Развитие", разработанная НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех.