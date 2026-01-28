Аналитик рассказала, как банки в РФ выбирают меры послабления по кредитам

В условиях роста кредитного риска меры послабления по кредитам выбираются банками в зависимости от финансового положения заемщика. Об этом рассказала руководитель управления методологии кредитных и операционных рисков ОТП Банка Надежда Пискунова.
"В 2025 году на рынке наблюдался рост кредитного риска. В связи с этим был виден спрос на более серьезные меры помощи клиентам, чем ранее", - отметила Надежда Пискунова.
Одно из послаблений - перенос даты платежа. Его можно оформить без коммуникации с сотрудниками банка, в мобильном приложении.
"В случае более длительных финансовых трудностей можно проконсультироваться и подобрать программу с сотрудником банка. Также есть возможность использовать как государственные программы поддержки, так и кредитные каникулы по программам банка, но в этом случае может понадобиться документальное подтверждение снижения заработной платы", - говорит начальник управления методологии кредитных и операционных рисков ОТП Банка.
Эксперт отмечает, что снижение переносов дат платежей, с одной стороны, помогает заемщикам, а с другой - вызывает у заемщика привыкание и повышает вероятность его выхода в дефолт, следовательно, банки переходят к более структурированным и сбалансированным мерам.
"Рост замены обеспечения и прощения штрафов применяются с целью, например, замены залога на более ликвидный", - добавляет Надежда Пискунова.
Эксперт отметила, что дисциплина по той же ипотеке у заемщика выше. Наиболее часто меры помощи необходимы клиентам с необеспеченными кредитами наличными.
"Как правило, платежи по этим кредитам больше, чем по кредитным картам или кредитам на покупки/рассрочки. Их сложнее выплачивать при длительном сроке. В части ипотечных ссуд клиенты, как правило, стремятся не нарушать платежный график", - пояснила эксперт.
Отметим, что Банк России продлил уже ряд послаблений на 2026 год. Но, учитывая, что ключевая ставка имеет тенденцию к снижению, мер, скорее всего, станет меньше, т.к. здесь будет срабатывать здоровый механизм рефинансирования "дорогих" кредитов более "дешевыми".
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.