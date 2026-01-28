Аналитик рассказала, как банки в РФ выбирают меры послабления по кредитам

В условиях роста кредитного риска меры послабления по кредитам выбираются банками в зависимости от финансового положения заемщика. Об этом рассказала руководитель управления методологии кредитных и операционных рисков ОТП Банка Надежда Пискунова.

"В 2025 году на рынке наблюдался рост кредитного риска. В связи с этим был виден спрос на более серьезные меры помощи клиентам, чем ранее", - отметила Надежда Пискунова.

Одно из послаблений - перенос даты платежа. Его можно оформить без коммуникации с сотрудниками банка, в мобильном приложении.

"В случае более длительных финансовых трудностей можно проконсультироваться и подобрать программу с сотрудником банка. Также есть возможность использовать как государственные программы поддержки, так и кредитные каникулы по программам банка, но в этом случае может понадобиться документальное подтверждение снижения заработной платы", - говорит начальник управления методологии кредитных и операционных рисков ОТП Банка.

Эксперт отмечает, что снижение переносов дат платежей, с одной стороны, помогает заемщикам, а с другой - вызывает у заемщика привыкание и повышает вероятность его выхода в дефолт, следовательно, банки переходят к более структурированным и сбалансированным мерам.

"Рост замены обеспечения и прощения штрафов применяются с целью, например, замены залога на более ликвидный", - добавляет Надежда Пискунова.

Эксперт отметила, что дисциплина по той же ипотеке у заемщика выше. Наиболее часто меры помощи необходимы клиентам с необеспеченными кредитами наличными.

"Как правило, платежи по этим кредитам больше, чем по кредитным картам или кредитам на покупки/рассрочки. Их сложнее выплачивать при длительном сроке. В части ипотечных ссуд клиенты, как правило, стремятся не нарушать платежный график", - пояснила эксперт.

Отметим, что Банк России продлил уже ряд послаблений на 2026 год. Но, учитывая, что ключевая ставка имеет тенденцию к снижению, мер, скорее всего, станет меньше, т.к. здесь будет срабатывать здоровый механизм рефинансирования "дорогих" кредитов более "дешевыми".