Детская поликлиника на ул. Панова получила разрешение на ввод в эксплуатацию

В Самаре на у. Панова, 12 завершилось строительство детской поликлиники площадью 5 900 м². Учреждение сможет принимать до 500 детей за смену, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства.

В четырехэтажном здании разместили:

кабинеты педиатров, хирургов, кардиологов, эндокринологов, неврологов, офтальмологов и ЛОР-врачей;

отделения восстановительного лечения, диагностические кабинеты, зоны вакцинации и взятия анализов;

игровые зоны, чтобы сделать визит к врачу комфортным.

"До конца текущего месяца поликлинику передадут министерству здравоохранения Самарской области, которое займется организацией работы медицинских служб и запуском приема пациентов", — отмечается в сообщении.

Напомним, современное четырехэтажное здание для оказания медицинской помощи детскому населению Октябрьского района построено в рамках мероприятий национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Открытие новой поликлиники по адресу: ул. Панова, 12 планируется весной 2026 года.

Сосредоточение всех необходимых служб и докторов в одном месте значительно упростит процедуру получения консультаций. В поликлинике будут вести прием узкопрофильные врачи, работать отделения физиотерапии, эндоскопии и рентгенологии, кабинет ультразвуковой диагностики и процедурная для забора анализов крови. Кроме того, создано отделение неотложной помощи с двумя выездными бригадами. Всего в поликлинике будут работать более 60 врачей и порядка 50 медицинских сестер.