НОВИКОМ подключил к программе "Развитие" "150 авиационный ремонтный завод"

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) подключил к программе "Развитие" еще одно промышленное предприятие Калининградской области — ОАО "150 авиационный ремонтный завод". Теперь для работников организации, попадающих под условия программы, кредитные продукты банка, в том числе ипотека, станут еще доступнее.

Программа "Развитие" разработана банком совместно с Госкорпорацией Ростех и направлена на мотивацию работников предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. На сегодняшний день в ней участвуют более 300 предприятий по всей стране. Программа дает возможность получить кредит или ипотеку по льготным ставкам определенным категориям работников. К ним относятся молодые специалисты, победители отраслевых и внутрикорпоративных соревнований, участники СВО, инженеры и наставники, работники, имеющие право на социальную поддержку.

Сотрудничество НОВИКОМа и авиаремонтного завода началось в 2025 году. На сегодняшний день это одно из ведущих промышленных предприятий Калининградской области. Завод осуществляет восстановление и ремонт авиационной техники. На предприятии реализован зарплатный проект НОВИКОМа, его работники пользуются всеми преимуществами розничных продуктов банка. Очередным этапом партнерства стало подключение завода к программе "Развитие", расширяющей возможности финансовой поддержки персонала.

"Программа "Развитие" позволяет выстроить долгосрочную кадровую политику, основанную на заботе о сотрудниках и их будущем. Для руководства — это действенный механизм мотивации, удержания профессиональных кадров и формирования устойчивой команды. Для работников — прекрасная возможность решить жилищный вопрос и улучшить качество жизни", — подчеркнул старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

Управляющий директор АО "150 авиационный ремонтный завод" Андрей Исламов назвал программу "Развитие" неоценимой поддержкой работников предприятия и выразил благодарность НОВИКОМу за оперативность в обслуживании и индивидуальный подход.

"Мы высоко ценим профессионализм и надежность банка, который всегда готов прийти на помощь и поддержать бизнес-интересы завода. Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится, способствуя дальнейшему развитию и процветанию как нашего предприятия, так и НОВИКОМа", — отметил Исламов.