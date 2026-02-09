16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ выяснил, на чем зарабатывали состоятельные инвесторы в 2025 году Портфели инвесторов ВТБ демонстрируют рост доли облигаций и укрепление рублевой позиции НОВИКОМ опубликовал отчетность по РСБУ по итогам 2025 года Все отделения "Почта.Банка" сменили вывеску на ВТБ ВТБ выяснил, кто чаще становится жертвой мошенников

Банки Финансы

ВТБ выяснил, на чем зарабатывали состоятельные инвесторы в 2025 году

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Совокупный портфель инвестиционных инструментов на фондовом рынке состоятельных клиентов ВТБ вырос за 2025 год в 1,4 раза (+700 млрд руб.), достигнув 2,6 трлн рублей. Рост обеспечили облигации и паевые фонды на фоне перетока средств из акций.

Портфель долговых инструментов увеличился в 2,7 раза до 1,2 трлн рублей. (+813 млрд руб.). Такой значительный прирост обусловлен повышенным спросом как на корпоративные, так и на государственные облигации, которые в текущих условиях рассматриваются инвесторами как инструмент со стабильной и предсказуемой доходностью. Активная фаза денежно-кредитного цикла и привлекательные ставки сделали этот класс активов основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций.

"Долгосрочное инвестирование строится на взвешенном подходе к диверсификации активов и оперативном реагировании на изменение конъюнктуры рынка. Наши клиенты предпочитают укреплять позиции в долговых инструментах, корпоративных и государственных, демонстрирующих предсказуемую доходность на фоне текущей ДКП, и инструментах коллективных инвестиций, дающих диверсификацию. Большой интерес наблюдаем к фондам облигаций и смешанных инвестиций. Общий объем нашего портфеля инвестиционных инструментов на фондовом рынке увеличился на 40%, это свидетельствует о сохраняющемся интересе к фондовым инструментам. Ожидаем, что в этом году этот рост продолжится опережающими темпами", — прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегия" ВТБ Оксана Семененко.

Инвестиции в России становятся более доступны для широкой аудитории: число частных инвесторов на Московской бирже превысило 40 млн человек. Вместе с этим растет и потребность в алгоритмах, которые делают процесс проще и быстрее. По прогнозам ВТБ, в ближайшие 2-3 года 45-55% розничных клиентов, совершающих инвестиционные операции, будут хотя бы эпизодически использовать ИИ-подсказки при выборе инвестиционных продуктов. Для 20-30% это взаимодействие станет регулярным. Примерно 15-25% будут доверять ИИ не только подбор, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1