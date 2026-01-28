Рыночная ипотека становится доступнее

ВТБ объявил о существенном снижении ставок по рыночной ипотеке с 28 января. Снижение составило 3,3 процентных пункта и, по заявлению банка, стало реакцией на улучшение макроэкономической среды.

В банке назвали это изменение переломной точкой для рынка ипотеки, которая в 2026 году, по прогнозам ВТБ, может показать рост объёмов выдачи примерно на четверть. Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил сдвиг в поведении клиентов, которые теперь чаще готовы к покупке жилья без длительного откладывания, рассчитывая на последующее рефинансирование.

По итогам 2025 года, объём выданной ипотеки в России снизился на 9% по сравнению с предыдущим периодом. Снижение ставок ВТБ на рыночную ипотеку продолжает курс на смягчение условий по розничным кредитам, вслед за недавним пересмотром ставок по кредитам наличными. Условия по государственным ипотечным программам остаются без изменений.