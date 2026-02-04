16+
Цифровые сервисы ВТБ включены в "белый список" Минцифры

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ Онлайн, ВТБ Pay, сайт и другие сервисы банка вошли в "белый список" Минцифры. Это позволит всем клиентам пользоваться онлайн-сервисами банка в период ограничений мобильного интернета, которые могут происходить в целях безопасности.

Клиенты банка смогут перевести деньги и оплатить покупки и услуги, заказать банковские карты, найти ближайшее отделение и многое другое. 99% самых частых операций можно совершить через онлайн-банк. Для его работы клиентам не нужно ничего настраивать — операторы связи делают это сами.

"Ежемесячно ВТБ Онлайн пользуются почти 27 миллионов человек. Мы провели работу со всеми профильными ведомствами, чтобы даже при отключениях мобильного интернета нашим клиентам оставались доступны все финансовые сервисы, полезный контент и поддержка. В онлайн-банке работает умный чат-бот с ИИ, а позвонить в колл-центр можно прямо со страницы входа в ВТБ Онлайн", — напомнил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

