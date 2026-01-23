16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбербанк и Ростелеком договорились о стратегическом партнерстве по приёму онлайн-платежей Сбер инвестирует в подготовку специалистов в области Process Mining Банк "Волга-Кредит" окончательно ликвидирован ВТБ: траты россиян на авто в прошлом году выросли почти на 50% ОТП Банк вошел в ТОП-5 рейтинга банков-работодателей HH.ru

Банки Финансы

Сбербанк и Ростелеком договорились о стратегическом партнерстве по приёму онлайн-платежей

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер и Ростелеком укрепили сотрудничество, подписав новое соглашение в сфере интернет-эквайринга. По итогам трёх тендеров Сбер стал эксклюзивным партнёром Ростелекома по оказанию услуг интернет-эквайринга, обеспечению работы системы бесконтактных платежей SberPay и проведению расчётов через Систему быстрых платежей (СБП).

Партнёрство позволит обеспечить максимальный комфорт и широкий выбор способов оплаты абонентам Ростелекома при пользовании услугами интернета, телевидения и облачной инфраструктуры — количество таких платежей составит порядка 110 млн в год.

В рамках договора особое внимание уделяется популяризации современного инструмента бесконтактных платежей SberPay, обеспечивающего быстрое и защищенное совершение транзакций без необходимости ввода карточных данных. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1