Сбербанк и Ростелеком договорились о стратегическом партнерстве по приёму онлайн-платежей

Сбер и Ростелеком укрепили сотрудничество, подписав новое соглашение в сфере интернет-эквайринга. По итогам трёх тендеров Сбер стал эксклюзивным партнёром Ростелекома по оказанию услуг интернет-эквайринга, обеспечению работы системы бесконтактных платежей SberPay и проведению расчётов через Систему быстрых платежей (СБП).
Партнёрство позволит обеспечить максимальный комфорт и широкий выбор способов оплаты абонентам Ростелекома при пользовании услугами интернета, телевидения и облачной инфраструктуры — количество таких платежей составит порядка 110 млн в год.
В рамках договора особое внимание уделяется популяризации современного инструмента бесконтактных платежей SberPay, обеспечивающего быстрое и защищенное совершение транзакций без необходимости ввода карточных данных.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.