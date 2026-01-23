16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОТП Банк признан "Цифровым банком года" ВТБ узнал, на что чаще тратит молодежь Жители Поволжья чаще всего брали в автокредит Lada, Haval и Kia Сбербанк и Ростелеком договорились о стратегическом партнерстве по приёму онлайн-платежей Сбер инвестирует в подготовку специалистов в области Process Mining

Банки Финансы

Жители Поволжья чаще всего брали в автокредит Lada, Haval и Kia

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам 2025 года в Поволжье объём выданных Сбером средств на покупку нового авто или транспорта с пробегом увеличился более чем на 75% по сравнению с 2024 годом и достиг 25 млрд рублей. 52% кредитов было оформлено на покупку новых машин, 48% — автомобилей с пробегом. С помощью финансовой поддержки банка в прошедшем году активно покупали автомобили марок Lada — 22% от всех купленных авто, Haval — 18% и Kia — 6%. Также популярны были машины брендов Belgee, Volkswagen и Tenet.

По сравнению с прошлым годом увеличился также и объем заёмных средств в расчете на одну сделку: если в 2024 средняя сумма автокредита составляла чуть больше 885 тыс. рублей, то в 2025 достигла 1,30 млн рублей.

В Ульяновской и Астраханской областях личный транспорт чаще всего приобретали мужчины в возрасте от 50 лет. В то время как в Самарской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской и Саратовской областях основными покупателями нового авто стали мужчины от 36 до 40 лет. При этом среди женской аудитории во всех регионах Поволжья в 2025 году чаще всего новый транспорт приобретали автолюбительницы в возрасте от 36 до 40 лет.

Получить поддержку банка и оформить автокредит можно в отделениях Сбера, а также, всего в несколько кликов, в приложении СберБанк Онлайн в разделе "Кредиты". Для получения кредита необязателен первоначальный взнос или оформление каско, а при погашении нет никаких скрытых комиссий и платежей. Кроме того, воспользоваться финансовым инструментом можно и в дилерских центрах большинства автопроизводителей — на покупку новых авто распространяются субсидированные программы по ставке от 0,01%, а также льготные программы господдержки.

Алла Косоухова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Покупка нового авто — очень ответственный шаг, сравнимый порой с приобретением нового жилья. Именно поэтому Сбер сегодня предлагает не только стандартные программы автокредитования, но и льготные. Одна из таких — программа автокредитования с господдержкой. Она распространяется на новые легковые автомобили российского производства стоимостью до 2 млн рублей, за исключением электромобилей, стоимость которых может быть выше. В списке таких марок — Lada, УАЗ, ГАЗ, Evolute, Москвич, Амберавто, Eonyx и другие. Это помогает не только поддерживать отечественного производителя, но и делает покупку нового авто, а для кого-то — мечты, доступнее".

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1