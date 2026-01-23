Жители Поволжья чаще всего брали в автокредит Lada, Haval и Kia

По итогам 2025 года в Поволжье объём выданных Сбером средств на покупку нового авто или транспорта с пробегом увеличился более чем на 75% по сравнению с 2024 годом и достиг 25 млрд рублей. 52% кредитов было оформлено на покупку новых машин, 48% — автомобилей с пробегом. С помощью финансовой поддержки банка в прошедшем году активно покупали автомобили марок Lada — 22% от всех купленных авто, Haval — 18% и Kia — 6%. Также популярны были машины брендов Belgee, Volkswagen и Tenet.

По сравнению с прошлым годом увеличился также и объем заёмных средств в расчете на одну сделку: если в 2024 средняя сумма автокредита составляла чуть больше 885 тыс. рублей, то в 2025 достигла 1,30 млн рублей.

В Ульяновской и Астраханской областях личный транспорт чаще всего приобретали мужчины в возрасте от 50 лет. В то время как в Самарской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской и Саратовской областях основными покупателями нового авто стали мужчины от 36 до 40 лет. При этом среди женской аудитории во всех регионах Поволжья в 2025 году чаще всего новый транспорт приобретали автолюбительницы в возрасте от 36 до 40 лет.

Получить поддержку банка и оформить автокредит можно в отделениях Сбера, а также, всего в несколько кликов, в приложении СберБанк Онлайн в разделе "Кредиты". Для получения кредита необязателен первоначальный взнос или оформление каско, а при погашении нет никаких скрытых комиссий и платежей. Кроме того, воспользоваться финансовым инструментом можно и в дилерских центрах большинства автопроизводителей — на покупку новых авто распространяются субсидированные программы по ставке от 0,01%, а также льготные программы господдержки.

Алла Косоухова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Покупка нового авто — очень ответственный шаг, сравнимый порой с приобретением нового жилья. Именно поэтому Сбер сегодня предлагает не только стандартные программы автокредитования, но и льготные. Одна из таких — программа автокредитования с господдержкой. Она распространяется на новые легковые автомобили российского производства стоимостью до 2 млн рублей, за исключением электромобилей, стоимость которых может быть выше. В списке таких марок — Lada, УАЗ, ГАЗ, Evolute, Москвич, Амберавто, Eonyx и другие. Это помогает не только поддерживать отечественного производителя, но и делает покупку нового авто, а для кого-то — мечты, доступнее".