Банки Финансы

ВТБ узнал, на что чаще тратит молодежь

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В преддверии Дня российского студенчества ВТБ проанализировал траты клиентов по молодежной карте. Исследование транзакционной активности показало, что самыми популярными категориями покупок у молодежи стали супермаркеты, кафе и рестораны, а также маркетплейсы.

Также в числе наиболее востребованных категорий — товары для дома, оплата поездок на транспорте, одежда и обувь, электроника, аптеки, такси и АЗС. Средний чек в этих категориях составил 1,7 тыс. рублей. Наибольшие расходы зафиксированы при покупке электроники (в среднем 5,8 тыс. рублей), на маркетплейсах (2,7 тыс. рублей), а также в магазинах одежды и обуви (2,6 тыс. рублей).

Самыми активными пользователями молодежной карты стали жители Курганской области, Севастополя, Республики Крым, Архангельской области и Чувашии. При этом самые высокие средние чеки отмечены в Дагестане, Ненецком автономном округе, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Калужской области.

Одновременно с молодежной картой банк запустил сервис "Молодежь Плюс" для пользователей 14-25 лет. В него бесплатно входит мультиподписка Яндекс Плюс с доступом к музыке, фильмам и книгам, а также скидка 50% на мобильную связь от ВТБ Мобайл. С момента запуска сервисом воспользовались более 320 тыс. человек.

"Молодым людям сегодня важно не просто тратить по карте — они хотят получать максимум выгоды от своих покупок и чувствовать, что банк разделяет их интересы. Мы видим, что наши молодые клиенты совмещают онлайн-покупки, развлечения и повседневные расходы, а программа лояльности и специальные предложения от партнеров помогают делать это выгоднее. Также они активно используют сервис с подпиской на музыку, книги и фильмы, чтобы комфортно проводить свободное время и открывать для себя новые возможности внутри одного банка", — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Провести День российского студенчества выгодно и культурно поможет Пушкинская карта, банком-оператором которой в январе стал ВТБ. Картой можно оплатить билеты в кино, театр, музей или на концерт. Лимит карты на год — 5 тыс. рублей, 2 тыс. из которых можно потратить на кино. Оформить карту можно в приложениях "Госуслуги Культура" и ВТБ Онлайн (если пользователь — клиент банка), оформление займет несколько минут.

Гид потребителя

