Жителя Самарской области будут судить за поддельные водительские права

В Кошкинский районный суд отправилось уголовное дело местного жителя, обвиняемого в использовании поддельных документов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, летом 2024 г. мужчина купил у неизвестного фальшивое водительское удостоверение. А в ноябре 2025 г. он попался сотрудникам ДПС, которые выяснили, что номер удостоверения принадлежит другому человеку.