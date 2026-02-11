Пожилой самарец, усомнившись в подлинности своих денег, случайно отдал их аферистам

В январе 67-летнему самарцу в мессенджер написал неизвестный под видом сотрудника банка. Он убедил мужчину в необходимости проверить на подлинность и задекларировать имеющиеся у нее дома денежные средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выполняя инструкции "эксперта", мужчина собрал все сбережения — порядка 400 тысяч рублей, несколько тысяч долларов и евро, которые передал неизвестному для проверки.

Спустя время мужчина осознал, что разговаривал с мошенниками и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.