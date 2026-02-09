В Тольятти под видом сладостей нелегально продавали сигареты

Полиция Тольятти задержала 55-летнюю жительницу Ставропольского района, подозреваемую в сбыте немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Неравнодушные тольяттинцы сообщили правоохранителям, что в кондитерском павильоне на ул. Революционной торгуют немаркированными сигаретами.
В присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли более 10,6 тысяч пачек сигарет с фильтром иностранного производства, которые направили на исследование.
Экспертиза подтвердила, что табачные изделия не маркированы федеральной специальной (акцизной) маркой. Общая стоимость продукции превысила 1 млн рублей.
Арендатор помещения, как установили полицейские, продавала немаркированную табачную продукцию как физлицо, без регистрации ИП. Женщина пояснила, что купила товар в Интернете, чтобы затем продать под видом деятельности по продаже кондитерских изделий.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 171.1 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
