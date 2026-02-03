Жителя Оренбургской области поймали под Самарой с партией мефедрона

В Самарской области задержали 24-летнего жителя Оренбургской области, перевозившего наркотики. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На 50 км трассы Самара — Волгоград сотрудники Госавтоинспекции остановили Volkswagen Passat и заметили, что пассажир не пристегнут ремнем безопасности, а также сильно нервничает. На вопрос полицейских о запрещенных веществах молодой человек не стал отпираться и вытащил с кармана куртки пакет с 55 свертками. В них было 117 г мефедрона. По словам задержанного, наркотик он планировал сбывать.

Как выяснилось, в прошлом парень уже был судим за незаконный оборот наркотиков.