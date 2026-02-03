Иван Носков: "Фестиваль "Сокольи горы" сохраняет лучшие традиции лыжного спорта"

В Самаре подвели итоги XII лыжного фестиваля "Сокольи Горы". В этом году на территории лыжного комплекса спортивной школы "Чайка" он объединил более 1200 участников — жителей и гостей Самары, а также участников из других регионов и стран.

"Лыжный спорт всегда объединял людей разных возрастов, и фестиваль "Сокольи Горы" в Самаре вот уже 12 лет хранит его лучшие традиции. Здесь ценятся не только скорость и техника, но и атмосфера дружбы, радость от встречи с единомышленниками. Искренне поздравляю победителей, призеров и всех спортсменов. Приглашаю так же дружно принять участие в "Лыжне России", которая тоже пройдет на лыжной базе "Чайка", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В субботу, 31 января, участники соревновались в свободном стиле на дистанциях 2,5 км, 10, 30 и 50 км. Среди женщин на самой продолжительной дистанции в шестерку сильнейших вошли Вероника Лопатина из Перми, Анастасия Добдина из Саратова, Екатерина Степанова из Самары, Татьяна Соколова из Балаково, Мария Мальчикова из Самары и Ирина Веселова, представлявшая Северодвинск. Среди мужчин — Владимир Фролов (Казань), Андрей Бабичев (Переславль), Александр Элекин (с. Кошки), Степан Малков (Котовск), Илья Кузнецов (пгт. Белоомут) и Александр Шабанов (Ульяновск). В воскресенье состоялись старты на 2,5 км, 10 и 30 км в классическом стиле.

"Сокольи Горы" давно стали визитной карточкой Самары и символом гостеприимства нашего региона. В этом году фестиваль, проходящий три дня, предлагал дистанции на любой вкус и уровень подготовки: от ночной гонки до сурового и почетного марафона. Каждый смог найти свою трассу — от старта на 2,5 км для новичков и семей до серьезных испытаний на 30 и 50 км для профессионалов. Рад, что Самара является домом для таких ярких событий", — сказал председатель городской Думы Сергей Рязанов.

Все спортсмены, принявшие участие в Самарском лыжном фестивале "Сокольи горы" на дистанциях 10, 30, 50 км и ночной гонке на 6 и 12 км, награждены памятными медалями финишера, а победители и призеры — медалями, дипломами и подарками от партнеров.

Напомним, что продолжается регистрация на Всероссийскую массовую лыжную гонку "Лыжня России", которая состоится 14 февраля на лыжной базе спортивной школы "Чайка". В 2026 году подать заявку на участие можно на портале Госуслуг.