Иван Носков: "Фестиваль "Сокольи горы" сохраняет лучшие традиции лыжного спорта"

В Самаре подвели итоги XII лыжного фестиваля "Сокольи Горы". В этом году на территории лыжного комплекса спортивной школы "Чайка" он объединил более 1200 участников — жителей и гостей Самары, а также участников из других регионов и стран.
"Лыжный спорт всегда объединял людей разных возрастов, и фестиваль "Сокольи Горы" в Самаре вот уже 12 лет хранит его лучшие традиции. Здесь ценятся не только скорость и техника, но и атмосфера дружбы, радость от встречи с единомышленниками. Искренне поздравляю победителей, призеров и всех спортсменов. Приглашаю так же дружно принять участие в "Лыжне России", которая тоже пройдет на лыжной базе "Чайка", — сказал глава города Самары Иван Носков.
В субботу, 31 января, участники соревновались в свободном стиле на дистанциях 2,5 км, 10, 30 и 50 км. Среди женщин на самой продолжительной дистанции в шестерку сильнейших вошли Вероника Лопатина из Перми, Анастасия Добдина из Саратова, Екатерина Степанова из Самары, Татьяна Соколова из Балаково, Мария Мальчикова из Самары и Ирина Веселова, представлявшая Северодвинск. Среди мужчин — Владимир Фролов (Казань), Андрей Бабичев (Переславль), Александр Элекин (с. Кошки), Степан Малков (Котовск), Илья Кузнецов (пгт. Белоомут) и Александр Шабанов (Ульяновск). В воскресенье состоялись старты на 2,5 км, 10 и 30 км в классическом стиле.
"Сокольи Горы" давно стали визитной карточкой Самары и символом гостеприимства нашего региона. В этом году фестиваль, проходящий три дня, предлагал дистанции на любой вкус и уровень подготовки: от ночной гонки до сурового и почетного марафона. Каждый смог найти свою трассу — от старта на 2,5 км для новичков и семей до серьезных испытаний на 30 и 50 км для профессионалов. Рад, что Самара является домом для таких ярких событий", — сказал председатель городской Думы Сергей Рязанов.
Все спортсмены, принявшие участие в Самарском лыжном фестивале "Сокольи горы" на дистанциях 10, 30, 50 км и ночной гонке на 6 и 12 км, награждены памятными медалями финишера, а победители и призеры — медалями, дипломами и подарками от партнеров.
Напомним, что продолжается регистрация на Всероссийскую массовую лыжную гонку "Лыжня России", которая состоится 14 февраля на лыжной базе спортивной школы "Чайка". В 2026 году подать заявку на участие можно на портале Госуслуг.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.