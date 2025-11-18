16+
Массовый спорт Спорт

Сотрудники "Тольяттиазота" — призеры турнира Самарской области по настольному теннису

ТОЛЬЯТТИ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Команда "Тольяттиазота" по настольному теннису вошла в тройку призеров турнира SAMARA TABLE TENNIS CUP-2025. Осенний этап соревнований объединил 12 корпоративных сборных крупнейших предприятий Самарской области и других регионов России.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Турнир проходил по олимпийской системе с розыгрышем всех мест, а также с награждением золотого (1, 2, 3 места) и серебряного (7, 8 и 9 места) финала. Команды были разделены на пары жеребьевкой. Победы в своих двойках предоставляли возможность побороться за призовые места в золотом финале.

В рамках XIX турнира спортсмены ТОАЗа сыграли более 20 партий в течение пяти часов. В матче за бронзу золотого финала сборная "Тольяттиазота", которая впервые принимала участие в SAMARA TABLE TENNIS CUP, переиграла соперников из "ГазпромТрансгаз" со счетом 3:1.

Призовое место предприятию принесли инженер отдела комплексного планирования Артур Шпотя, водитель службы аварийно-спасательных формирований Олег Шеин и ведущий инженер-технолог производственно-диспетчерской службы Арина Новикова. Капитан команды Артур Шпотя получил также приз зрительских симпатий турнира.

Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ":

"Завоевание бронзовых медалей на областном турнире — это значимый результат, который наглядно демонстрирует высокий уровень развития корпоративного спорта в "Тольяттиазоте". В Компании целенаправленно создаются условия для занятий разными дисциплинами, в том числе настольным теннисом, ведь это доступный, малотравматичный и чрезвычайно полезный для здоровья вид спорта. Успех нашей команды — это свидетельство того, что работа по вовлечению сотрудников в ведение здорового образа жизни приносит реальные плоды. Желаем нашим чемпионам не останавливаться на достигнутом и вдохновлять своим примером коллег".

