16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Транспорт будущего" - официальный партнер и участник забега "В беге мы едины" Тольяттиазот принял участие в полумарафоне "В беге мы едины" Константин Доладов: "Форум "Россия - спортивная держава" дал стратегический толчок развитию спорта в регионе" МТС открыла площадку с уличными тренажерами в микрорайоне Кошелев-Парк Руководитель исполкома ОНФ: "70% родителей доплачивают за детские занятия спортом"

Массовый спорт Спорт

В Новокуйбышевске провели забег "Беги как дед"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 16 ноября, в Новокуйбышевске беговой клуб "Овощные резервы" провел забег, приуроченный ко дню рождения Деда Мороза (18 ноября) — "Беги как дед". Главное условие участия — любой аксессуар новогоднего волшебника.

Фото: Кирилл Байгузин

В забеге участвовало более 30 спортсменов. Главным судьей соревнований была Людмила Кокушкина, консультант комитета по физической культуре и спорту.

На трассе спортсменов поддерживали Баба Яга и Лиса, а также активные горожане.

Каждый финишер получил памятную медаль из рук главного новогоднего волшебника, а также пиццу и напитки от партнеров забега. Самые быстрые бегуны были удостоены грамот, аплодисментов и салюта от Деда Мороза.

На мероприятии присутствовал и глава города. "Пообщались с депутатом Олегом Фандеевым и выяснили, что народ хочет обновить зону вокруг озера Сакулино. Сейчас она в удовлетворительном состоянии, но нужно что-то новенькое и современное.

Еще узнали, что спортсмены тоже хотят изменений. Например, беговой клуб "Овощные резервы" устроил забег в честь Дня рождения Деда Мороза. Участники пробежали 2026 м в новогодних костюмах, получили медали и вкусняшки. Забег прошел ярко и показал, что спорт в городе популярен.

Это обновление сделает город красивее и комфортнее для всех — от взрослых до детей", — сказал Максим Девятов.

автор Вырина Анна

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

Каждому - по медали: публикуем фото с многотысячного забега в Самаре, в котором не осталось проигравших

Каждому - по медали: публикуем фото с многотысячного забега в Самаре, в котором не осталось проигравших

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30