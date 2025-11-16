В Новокуйбышевске провели забег "Беги как дед"

В воскресенье, 16 ноября, в Новокуйбышевске беговой клуб "Овощные резервы" провел забег, приуроченный ко дню рождения Деда Мороза (18 ноября) — "Беги как дед". Главное условие участия — любой аксессуар новогоднего волшебника.

В забеге участвовало более 30 спортсменов. Главным судьей соревнований была Людмила Кокушкина, консультант комитета по физической культуре и спорту.

На трассе спортсменов поддерживали Баба Яга и Лиса, а также активные горожане.

Каждый финишер получил памятную медаль из рук главного новогоднего волшебника, а также пиццу и напитки от партнеров забега. Самые быстрые бегуны были удостоены грамот, аплодисментов и салюта от Деда Мороза.

На мероприятии присутствовал и глава города. "Пообщались с депутатом Олегом Фандеевым и выяснили, что народ хочет обновить зону вокруг озера Сакулино. Сейчас она в удовлетворительном состоянии, но нужно что-то новенькое и современное.

Еще узнали, что спортсмены тоже хотят изменений. Например, беговой клуб "Овощные резервы" устроил забег в честь Дня рождения Деда Мороза. Участники пробежали 2026 м в новогодних костюмах, получили медали и вкусняшки. Забег прошел ярко и показал, что спорт в городе популярен.

Это обновление сделает город красивее и комфортнее для всех — от взрослых до детей", — сказал Максим Девятов.