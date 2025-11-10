Тольяттиазот принял участие в полумарафоне "В беге мы едины"

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в полумарафоне "В беге мы едины", приуроченном ко Дню народного единства. Традиционные легкоатлетические соревнования состоялись в Самаре и объединили более 2 тыс. спортсменов и любителей бега из разных городов России.

Трасса полумарафона проходила по набережной города вдоль реки Волги. В программе были заявлены взрослые и детские забеги, включая инклюзивные, а также северная ходьба. Более 25 сотрудников "Тольяттиазота" преодолели дистанции в 3, 5, 10 и 21,1 км и получили коллекционные медали.

Мероприятие официально завершило беговой сезон 2025 года, который для ТОАЗа стал одним из самых активных и продуктивных. Сотрудники компании приняли участие в пяти масштабных легкоатлетических событиях региона и двух экстремальных соревнованиях "Гонка героев", которые прошли в Самаре и Казани.

Отличные результаты в сезоне показали аппаратчик ХВО котельной № 19 Татьяна Гринько (2-е место в рамках бегового фестиваля "Королева спорта") и старший мастер цеха № 21 Александр Барков (2-е место в "Космическом полумарафоне", 3-е место в "Королеве спорта").

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Спортивная история "Тольяттиазота" складывается из участия сотрудников компании в соревнованиях по различным дисциплинам. Но особое место на предприятии отводится тому виду спорта, которым могут заниматься как профессионалы, так и любители здорового образа жизни — бегу. Практически все легкоатлетические активности региона — марафоны, трейлы, ночные забеги — не обходятся без сотрудников ТОАЗа. Здесь у них есть отличная возможность продемонстрировать свою сплоченность, проверить уровень выносливости и просто получить удовольствие от занятий физической культурой".