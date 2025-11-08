Константин Доладов: "Форум "Россия - спортивная держава" дал стратегический толчок развитию спорта в регионе"

Член Общественной палаты Самарской области, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, многодетный отец Константин Доладов высоко оценил значение прошедшего в регионе Международного форума "Россия — спортивная держава". По его мнению, это событие стало мощным импульсом для развития не только спорта высших достижений, но и, что особенно важно, массового детского спорта.
"Я искренне рад, что в нашем регионе проходят такие масштабные мероприятия. Это не просто событие, а настоящий стратегический толчок к развитию", — отметил Доладов.
Он подчеркнул, что основа здорового и гармоничного роста подрастающего поколения закладывается с ранних лет через приобщение к активному образу жизни, дисциплине и командному духу. Ключевую роль в этом процессе играет доступная спортивная инфраструктура.
"Чтобы спорт стал по-настоящему массовым, критически важно развивать его материальную базу. Масштабная работа ведется — 2,5 тысячи спортивных объектов построено и открыто в регионах страны. Нас всех вдохновило, как Владимир Владимирович Путин из ФОКа "Орбита" по видеосвязи открыл пять из них. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в этом году возводится 100 новых спортобъектов, ведётся работа по обновлению спортивной инфраструктуры, действует программа "Мастер спорта" для поддержки наших спортсменов и тренеров", — сказал общественник.
При этом, по его словам, наряду с крупными аренами необходимо повсеместно создавать современные дворовые площадки и открывать недорогие секции в шаговой доступности. "Когда у ребят есть возможность заниматься прямо рядом с домом, спорт естественным образом входит в их жизнь", — уверен Доладов.
Особую роль в этом процессе Константин Доладов отводит семье. "Прививать любовь к спорту в семье — это наша первостепенная задача как родителей", — подчеркнул он.
Свое мнение он подкрепляет личным опытом. В семье Доладовых, где воспитываются пятеро сыновей, спорт является неотъемлемой частью повседневности. Двое старших сыновей уже добились серьезных успехов: один стал чемпионом Европы по вейкборду, а другой всерьез увлечен волейболом.
"Для меня как отца это огромная гордость — видеть, как мои ребята растут сильными, здоровыми и счастливыми. Эти занятия не только развивают их физически, но и учат преодолевать трудности, радоваться победам и ценить усилия. В целом, мы всей семьёй любим проводить выходные активно — будь то велопрогулки, лыжи или просто игра в футбол во дворе", — поделился Доладов.
Обобщая свой опыт, Константин Доладов предложил простую и эффективную формулу развития детского спорта.
"Именно такой, семейный подход, помноженный на системную поддержку со стороны региона через создание инфраструктуры, — вот универсальный рецепт. Вместе мы сможем вырастить здоровое и спортивное поколение", — резюмировал председатель Совета отцов.
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.