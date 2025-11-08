Константин Доладов: "Форум "Россия - спортивная держава" дал стратегический толчок развитию спорта в регионе"

Член Общественной палаты Самарской области, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, многодетный отец Константин Доладов высоко оценил значение прошедшего в регионе Международного форума "Россия — спортивная держава". По его мнению, это событие стало мощным импульсом для развития не только спорта высших достижений, но и, что особенно важно, массового детского спорта.

"Я искренне рад, что в нашем регионе проходят такие масштабные мероприятия. Это не просто событие, а настоящий стратегический толчок к развитию", — отметил Доладов.

Он подчеркнул, что основа здорового и гармоничного роста подрастающего поколения закладывается с ранних лет через приобщение к активному образу жизни, дисциплине и командному духу. Ключевую роль в этом процессе играет доступная спортивная инфраструктура.

"Чтобы спорт стал по-настоящему массовым, критически важно развивать его материальную базу. Масштабная работа ведется — 2,5 тысячи спортивных объектов построено и открыто в регионах страны. Нас всех вдохновило, как Владимир Владимирович Путин из ФОКа "Орбита" по видеосвязи открыл пять из них. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в этом году возводится 100 новых спортобъектов, ведётся работа по обновлению спортивной инфраструктуры, действует программа "Мастер спорта" для поддержки наших спортсменов и тренеров", — сказал общественник.

При этом, по его словам, наряду с крупными аренами необходимо повсеместно создавать современные дворовые площадки и открывать недорогие секции в шаговой доступности. "Когда у ребят есть возможность заниматься прямо рядом с домом, спорт естественным образом входит в их жизнь", — уверен Доладов.

Особую роль в этом процессе Константин Доладов отводит семье. "Прививать любовь к спорту в семье — это наша первостепенная задача как родителей", — подчеркнул он.

Свое мнение он подкрепляет личным опытом. В семье Доладовых, где воспитываются пятеро сыновей, спорт является неотъемлемой частью повседневности. Двое старших сыновей уже добились серьезных успехов: один стал чемпионом Европы по вейкборду, а другой всерьез увлечен волейболом.

"Для меня как отца это огромная гордость — видеть, как мои ребята растут сильными, здоровыми и счастливыми. Эти занятия не только развивают их физически, но и учат преодолевать трудности, радоваться победам и ценить усилия. В целом, мы всей семьёй любим проводить выходные активно — будь то велопрогулки, лыжи или просто игра в футбол во дворе", — поделился Доладов.

Обобщая свой опыт, Константин Доладов предложил простую и эффективную формулу развития детского спорта.

"Именно такой, семейный подход, помноженный на системную поддержку со стороны региона через создание инфраструктуры, — вот универсальный рецепт. Вместе мы сможем вырастить здоровое и спортивное поколение", — резюмировал председатель Совета отцов.