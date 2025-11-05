16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре массовым забегом "Чистый спорт" открылся форум "Россия — спортивная держава" Взгляд изнутри: забег "Чистый спорт" в рамках форума "Россия - спортивная держава" Компания "Транспорт Будущего" провела спортивный день открытых дверей 6,5 тысяч участников зарегистрировались на забег "Чистый спорт" в Самаре В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО "Игры ГТО"

Массовый спорт Спорт

Взгляд изнутри: забег "Чистый спорт" в рамках форума "Россия - спортивная держава"

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ранним утром 5 ноября в Самаре на площади им. Куйбышева кипела спортивная жизнь. В 6:00 открылся стартово-финишный городок массового забега "Чистый спорт", который проводился в рамках форума "Россия - спортивная держава" .

Фото: предоставлено автором

Сотни волонтеров работали в камерах хранения, на стойках информации, запуске спортсменов в кластеры (которых было четыре), на пункте освежения на трассе, а также вручали медали всем финишерам. 

+2 и холодный ветер — спутники сегодняшнего забега. Очень свежо. Но в городке постоянное движение — кто-то бегает в качестве разминки, кто-то делает упражнения на растяжку. Два в одном: подготовиться к старту и согреться. И вот на сцену выходят двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий и друг движения "Здоровое Отечество", куратор Сообщества чемпионов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Они профессионально разогрели участников забега и пожелали удачи на дистанции.

Затем перед стартом к участникам обратился заместитель губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев: "Этот день настал, и мы, конечно, очень рады и счастливы, что столько много людей уже увлекаются физкультурой, спортом, здоровым образом жизни. У нас сегодня 369 городов, больше 10 тысяч участников. И, конечно же, для нас, для Самарской области это рекорд".

Председатель Всероссийской Федерации легкой атлетики, вице-президент олимпийского комитета России Петр Фрадков и руководитель дирекции по организации спортивных и зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева также отметили важность проведения спортивного форума и пожелали спортсменам "легких ног".

Бегуны продолжают разминаться в кластерах в ожидании "выстрела". А кто-то постоянно смотрит на часы. Старт немного задерживается и томительное ожидание перед гонкой еще больше накаляет эмоции. И вот выстрел! Река спортсменов потекла по улицам старой Самары: Молодогвардейской, Венцека, Куйбышева, Некрасовской,  Чапаевской, Вилоновской. Получилась настоящая беговая экскурсия, ведь на маршруте находится множество достопримечательностей. Так, участники забега могли полюбоваться скульптурной композицией "Дядя Степа - милиционер", торговым домом Пермяковой, особняком Шихобалова (тот самый "дом с атлантами"), площадью Революции, Самарским областным художественным музеем, кирхой и другими памятниками архитектуры. 

Небольшие подъемы на трассе, холодный ветер в лицо... и очередная отметка, что до финиша осталось совсем немного. 400 метров... 200... 100. Традиционное ускорение, чтобы "съесть" несколько участников и "стоп машина": отщелкиваю на часах дистанцию. Чуть больше 24 минут. Бывало и лучше, но и погода была куда более комфортная. 

Счастливые финишеры получают заветные медали и поздравления от волонтеров. И вот эйфория от забега, ради которой все и делается, ради которой тренируешься, волнуешься и переживаешь мандраж перед стартом. 

Хочется отметить организацию забега, которая проводилась командой VolgaMan. Учитывая количество участников, выдача стартовых номеров продлилась с 1 по 4 ноября включительно, а в стартово-финишном городке хватило удобств: туалетных кабинок, палаток под камеры хранения и огромных отапливаемых палаток под раздевалки. Очереди были лишь за бесплатным горячим чаем после забега, но и те двигались очень оживленно.

XIII Международный форум "Россия - спортивная держава" проходит в соответствии с распоряжением президента РФ при поддержке правительства России. Оператор мероприятия - Фонд "Росконгресс". Подробную информацию об участии в мероприятии можно найти на сайте XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30