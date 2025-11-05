Взгляд изнутри: забег "Чистый спорт" в рамках форума "Россия - спортивная держава"

Ранним утром 5 ноября в Самаре на площади им. Куйбышева кипела спортивная жизнь. В 6:00 открылся стартово-финишный городок массового забега "Чистый спорт", который проводился в рамках форума "Россия - спортивная держава" .

Сотни волонтеров работали в камерах хранения, на стойках информации, запуске спортсменов в кластеры (которых было четыре), на пункте освежения на трассе, а также вручали медали всем финишерам.

+2 и холодный ветер — спутники сегодняшнего забега. Очень свежо. Но в городке постоянное движение — кто-то бегает в качестве разминки, кто-то делает упражнения на растяжку. Два в одном: подготовиться к старту и согреться. И вот на сцену выходят двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий и друг движения "Здоровое Отечество", куратор Сообщества чемпионов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Они профессионально разогрели участников забега и пожелали удачи на дистанции.

Затем перед стартом к участникам обратился заместитель губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев: "Этот день настал, и мы, конечно, очень рады и счастливы, что столько много людей уже увлекаются физкультурой, спортом, здоровым образом жизни. У нас сегодня 369 городов, больше 10 тысяч участников. И, конечно же, для нас, для Самарской области это рекорд".

Председатель Всероссийской Федерации легкой атлетики, вице-президент олимпийского комитета России Петр Фрадков и руководитель дирекции по организации спортивных и зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева также отметили важность проведения спортивного форума и пожелали спортсменам "легких ног".

Бегуны продолжают разминаться в кластерах в ожидании "выстрела". А кто-то постоянно смотрит на часы. Старт немного задерживается и томительное ожидание перед гонкой еще больше накаляет эмоции. И вот выстрел! Река спортсменов потекла по улицам старой Самары: Молодогвардейской, Венцека, Куйбышева, Некрасовской, Чапаевской, Вилоновской. Получилась настоящая беговая экскурсия, ведь на маршруте находится множество достопримечательностей. Так, участники забега могли полюбоваться скульптурной композицией "Дядя Степа - милиционер", торговым домом Пермяковой, особняком Шихобалова (тот самый "дом с атлантами"), площадью Революции, Самарским областным художественным музеем, кирхой и другими памятниками архитектуры.

Небольшие подъемы на трассе, холодный ветер в лицо... и очередная отметка, что до финиша осталось совсем немного. 400 метров... 200... 100. Традиционное ускорение, чтобы "съесть" несколько участников и "стоп машина": отщелкиваю на часах дистанцию. Чуть больше 24 минут. Бывало и лучше, но и погода была куда более комфортная.

Счастливые финишеры получают заветные медали и поздравления от волонтеров. И вот эйфория от забега, ради которой все и делается, ради которой тренируешься, волнуешься и переживаешь мандраж перед стартом.

Хочется отметить организацию забега, которая проводилась командой VolgaMan. Учитывая количество участников, выдача стартовых номеров продлилась с 1 по 4 ноября включительно, а в стартово-финишном городке хватило удобств: туалетных кабинок, палаток под камеры хранения и огромных отапливаемых палаток под раздевалки. Очереди были лишь за бесплатным горячим чаем после забега, но и те двигались очень оживленно.