В Тольятти госпитализировали подростка, который переходил дорогу в неположенном месте

В пятницу, 19 декабря, в 22:00 в Автозаводском районе Тольятти под колеса Hyundai попал 17-летний парень, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 36-летняя женщина за рулем Hyundai двигалась по Ленинскому проспекту со стороны проспекта Степана Разина в направлении улицы Ворошилова. В пути следования она не выбрала скорость движения, соответствующую конкретной ситуации и допустила наезд на 17-летнего юношу, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. С места ДТП госпитализирован пешеход.