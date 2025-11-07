Руководитель исполкома ОНФ: "70% родителей доплачивают за детские занятия спортом"

В России 70% родителей доплачивают за занятия детей спортом в бюджетных учреждениях, при этом четверть из них платят более пяти тысяч рублей в месяц. Такие данные озвучил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, прошедшем с участием президента Владимира Путина 6 ноября в Самаре.

По словам Михаила Кузнецова, ОНФ оперирует данными опроса 18 тыс. родителей, "нескольких тысяч" учеников, детских тренерами и учителями физкультуры.

"На уровне города доступность спорта родители и ученики оценивают в порядка 70%. В сельской местности доступность падает до 47 процентов. То есть у нас главная зона роста — это, соответственно, сейчас доступность спорта в сельской местности. Расходы на спорт, конечно, беспокоят родителей больше всего. 70 процентов родителей доплачивают за детские занятия в бюджетных учреждениях. У нас есть небольшая положительная динамика — за год на семь процентов меньше стали платить, но те, кто платит, стали платить больше. У нас четверть родителей платят более пяти тысяч рублей в месяц", — отметил глава исполкома ОНФ.

Он акцентировал внимание на том, что для многодетных семей необходимость доплат становится настоящей проблемой. Сами секции для этой категории почти всегда бесплатные, однако инвентарь, поездки на соревнования требуют десятков, а иногда даже сотен тысяч рублей в год. Михаил Кузнецов предложил "посмотреть на возможность" поддержки многодетных семей в этой части.

Еще одна озвученная им проблема — не все дети имеют возможность сдать на разряды из-за того, что не могут себе позволить ездить на все плановые соревнования. Все по тем же финансовым причинам.

"Мы предлагаем Минспорту определить базовый минимум некоммерческих соревнований бесплатных, для того чтобы финансовое положение семьи не было препятствием для получения разрядов ребятами", — выступил с инициативой Михаил Кузнецов.

Подсветил он и проблему федеральных стандартов, по которым, например, бюджетные секции по хоккею принимают детей с восьми лет, в то время как дети начинают заниматься им с трех-четырех лет. "Насколько я знаю, Владимир Владимирович, вы давали поручение по этому поводу. Есть предложение включить этот спортивно-оздоровительный этап в федеральные стандарты там, где уже сложилась многолетняя практика, для того чтобы ребятишки могли заниматься бесплатно", — озвучил представитель ОНФ еще одну инициативу.

Также он попросил включить в комплекс ГТО управление беспилотниками: "БПЛА, вообще беспилотники становятся важным явлением нашей жизни. Большой интерес у молодежи. Это стык военного дела, спорта, трудовой специальности. В общем, мы подумали, у нас ребята, которые демобилизованные беспилотчики, тоже обращались. Почему бы нам не посмотреть, чтобы БПЛА, управление беспилотниками стало частью ГТО? Ведь ГТО в свое время создавался как часть Осоавиахима. Владимир Владимирович, в Осоавиахиме занимались 13 миллионов человек в 30-е годы прошлого века. Из Осоавиахима вышли и ворошиловские стрелки, и кружки авиамоделистов, что было нужно стране в те годы. Поэтому нам кажется, что если бы в нормах ГТО появилась возможность управления беспилотниками, то ребята, возвращающиеся с передовой, могли бы ребят, пацанов обучать, и это бы стимулировало к тому, чтобы все изучали эту норму".

Владимир Путин явно оценил выступление Михаила Кузнецова. "Я еще раз убеждаюсь в том, что не зря мы в свое время создали это движение — Общероссийский народный фронт. Вы почти по каждому пункту попали в точку", — отметил глава государства.

Отдельно он остановился на теме доплат родителей за занятия детей, поручив сделать бесплатными все соревнования, на которых присваиваются разряды, а также снять с семей финансовую нагрузку, связанную с расходами на поездки.

"Жизненные ситуации в разных семьях по-разному складываются. И у многих семей нет возможности заплатить, поехать куда-то. Надо обязательно отработать с регионами. Ведь я всю жизнь спортом занимался, и регион платил за поездки, — обратился президент к личному опыту. — Да, мы ездили, может быть, в общих вагонах, но ездили. Не в плацкарте даже, а в общем вагоне ездил я. Но бесплатно все было, мои родители не платили. Если бы им нужно было платить что-то, я бы никогда не выполнил норматив мастера спорта ни по одному виду, ни по-другому, никогда. Потому что не было у родителей возможности деньги заплатить за все это, понимаете? А что, у нас все семьи обеспеченные, что ли, особенно многодетные? Попробуй там выдели эти деньги, заплати за билет".