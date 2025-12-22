CARCADE стала партнёром серии региональных мероприятий бренда TANK

16+
САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В декабре CARCADE выступила партнёром нескольких клиентских и презентационных мероприятий бренда TANK. Поддержка событий стала частью стратегического сотрудничества компаний, направленного на укрепление присутствия бренда в регионах.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

С 12 по 13 декабря в Екатеринбурге состоялась презентация обновлённого внедорожника TANK 300, приуроченная ко дню рождения бренда. В первый день для гостей был организован торжественный вечер с живой музыкой, праздничным антуражем и фуршетом. В мероприятии приняли участие владельцы автомобилей TANK и партнёры бренда. Второй день был посвящён празднованию Нового года TANK Club и ориентирован на семейную аудиторию. Участники могли получить персональные консультации по вопросам покупки, сервисного обслуживания и лизинга автомобилей, а для детей была подготовлена насыщенная новогодняя программа с мастер-классами и бумажной вечеринкой.

13 декабря в Минеральных Водах при поддержке CARCADE состоялся внедорожный тест-драйв автомобилей TANK. Гости мероприятия получили возможность испытать автомобили ТANK 300, 400, 500, 700 на off-road маршрутах и принять участие в развлекательной программе.

21 декабря обновлённый TANK 300 был представлен в Нижнем Новгороде. Презентация прошла на загородной площадке в 15 километрах от города — в живописной заповедной зоне среди хвойного леса. Участников ожидали тест-драйв внедорожников, знакомство с обновлённой моделью, фуршет и тематические мастер-классы, способствующие неформальному общению.

Обновлённый TANK 300 представлен на российском рынке в четырёх версиях: Adventure, Premium, City Adventure и City Premium. Версии Adventure и Premium оснащены жёстко подключаемым полным приводом Part-Time, а городские модификации — интеллектуальной системой полного привода Torque-on-Demand с подключаемой муфтой передних колёс. Автомобиль получил обновлённую мультимедийную систему с поддержкой основных беспроводных протоколов подключения смартфонов, а также двойное остекление, снизившее уровень шума в салоне.

"Для CARCADE партнёрство с брендом TANK — это выстраивание долгосрочных отношений, ориентированных на клиентов и сообщество бренда. Поддерживая региональные мероприятия, мы становимся ближе к владельцам и потенциальным клиентам, предлагаем удобные финансовые решения и совместно развиваем культуру комфортного владения автомобилем", — прокомментировала Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".

