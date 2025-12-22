16+
Финансы Экономика и бизнес

Каждый третий россиянин продолжает украшать елку советскими игрушками

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Новогодние игрушки остаются одним из главных символов праздника, и для многих россиян несут особую семейную ценность. По данным исследования¹ Росгосстраха, 52% респондентов регулярно используют в качестве декора традиционные игрушки — шары, ангелочков, звезды и снежинки, а 36% наряжают елку советскими игрушками. При этом 75% опрошенных подтвердили, что в семье сохраняют елочные украшения предыдущих поколений. Для 41% респондентов такие украшения — не просто декор, а частица семейной истории и воспоминаний.

Первые украшения на елках были съедобными, и каждый элемент напоминал о библейских историях: яблоки — это запретный плод с Древа познания; пряники — хлеб насущный; орехи и фигурки из марципана — достаток в доме. Вифлеемская звезда на макушке символизировала звезду, указавшую путь к месту рождения Христа.

Стеклянные шары появились только в середине XIX века в Германии: по одной из версий, выдался неурожайный год на яблоки, и стеклодувы предложили свою "замену". Часто игрушки делали своими руками, и это особый ритуал в семье — каждая деталь имела значение. А потом появилось промышленное производство, и елочные игрушки стали товаром, по-своему — символом времени, в котором были созданы: например, стеклянный космонавт 60-х или скромный "початок кукурузы" — немой свидетель хрущевской оттепели. Через историю украшений можно изучать историю целой страны.

Согласно опросу, россияне обновляют наборы игрушек с разной регулярностью: 42% покупают новые украшения раз в несколько лет, 36% — обновляют набор только в случае поломки или потери старых игрушек, а 22% — каждый год. К выбору декора для елки каждый подходит по-своему: 57% предпочитают игрушки, выпущенные на определенной фабрике, 23% — наборы, произведенные во времена Советского Союза, а 20% отдают дань изделиям ручной работы.

Коллекционирует елочные украшения каждый шестой (15%) опрошенный. Основные трофеи добываются не в блестящих супермаркетах, а на блошиных рынках, в бабушкиных сундуках и на специализированных форумах. Из опрошенных коллекционеров 40% регулярно общаются с единомышленниками и обмениваются экспонатами, а 60% собирают в основном для себя. Ценность экспоната определяет не цена, а история. Так, 42% респондентов заявляют, что цена не имеет значения, если игрушка интересна для пополнения коллекции, 23% готовы потратить на нее до 5 000 рублей, 20% — до 500 рублей, а 15% — 500–1000 рублей. Почти каждый второй коллекционер (44%) оценивает свой набор елочных игрушек в сумму выше 100 тыс. рублей, 26% считают его бесценным, 17% еще не подсчитывали стоимость, а 13% имеют коллекцию стоимостью выше 1 млн рублей.

"Коллекционеры — особенные люди, для которых их хобби — это своеобразное путешествие во времени. Они не просто собирают елочные украшения из стекла, картона или ваты, но и дарят себе и другим ощущение новогоднего праздника, которое, оказывается, можно хранить не только в памяти, но и на полках, — рассказывает Екатерина Зенченко, директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц Росгосстраха. — Коллекции — это не застывший мир, и стоят они порой достаточно дорого. Сегодня ценится ручная работа современных стеклодувов, авторские серии известных дизайнеров. Некоторые энтузиасты специально заказывают игрушки с символикой уходящего года, создавая "зодиакальную" коллекцию. Но сколько бы ни стоила коллекция, для ее владельца она имеет еще и особую эмоциональную и материальную ценность. Которую можно застраховать. При этом не обязательно страховать другое имущество в доме — в Росгосстрахе есть предложения, по которым собственник сам выбирает предметы — один или несколько, представляющие для него особенную ценность".

¹ Репрезентативный опрос проведен среди 1227 респондентов во всех федеральных округах РФ

Гид потребителя

