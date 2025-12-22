Дмитрий Маркосьянц: "80% компаний не готовы к внедрению ИИ"

Об этом в рамках ежегодного мероприятия ОТП Банка Trend Watching 2025 рассказал директор по внедрению искусственного интеллекта и эффективности процессов ОТП Банка Дмитрий Маркосьянц. Эксперт развеял главные иллюзии рынка относительно цифровых трендов 2025/2026 годов и поделился результатами внедрения AI-технологий в банке, экономический эффект от которых за 2025 год составил 1 млрд 030 млн рублей.

По оценке Дмитрия Маркосьянца, несмотря на ажиотаж последних лет, около 80% компаний (в частности, в финтехе) сегодня технически не готовы к полноценной промышленной реализации ИИ. Главная причина — попытка перепрыгнуть неизбежные этапы эволюции при низком уровне базовой автоматизации.

"Мы видим много ручного труда и думаем: нужен ИИ. Но если нет стабильного процесса, понятных источников данных и API, то искусственный интеллект превращается в очень продвинутого водителя в машине, у которой нет колес. Водитель может быть гениальным, но авто все равно не поедет", — отметил Дмитрий Маркосьянц.

Одной из ключевых тем выступления стала трансформация подхода к разработке. Ожидание, что ИИ станет автономным разработчиком и перепишет сложный корпоративный ландшафт с legacy-кодом, не оправдалось из-за слишком широкого рабочего контекста и риска возникновения большого числа ошибок. Поэтому ОТП Банк сегодня проводит серию экспериментов с так называемыми "пет-проектами" (PET-projects).

Этот подход подразумевает сужение задачи до размера изолированного мини-агента, который закрывает конкретный "ручной разрыв": переводит данные из системы в систему, сверяет источники или формирует документы по шаблону. "Это не революция за ночь, это практичная эволюция: находим разрыв, закрываем маленьким агентом и оркестрируем их на единой платформе", — пояснил Дмитрий.

Правильно выбранная стратегия уже приносит ощутимые плоды. Суммарный экономический эффект от внедрения технологий ИИ в ОТП Банке за 2025 год составил 1 млрд 030 млн рублей.

При этом в банке подчеркивают, что универсальной формулы ROI для оценки эффекта от ИИ не существует, так как требуется учет большого числа переменных в зависимости от контекста. Для оценки эффективности ОТП Банк использует микс качественных и количественных данных, учитывая не только сокращение FTE (эквивалент полной занятости) или прямую экономию, но и рост производительности, скорость процессов, снижение операционных рисков и улучшение клиентского опыта (NPS).