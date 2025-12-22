Авито: в Самаре почти на четверть подешевели популярные модели смартфонов

На Авито перечислили популярные модели смартфонов, которые продемонстрировали самое заметное снижение цен в Самаре — как в ресейле, так и среди новых моделей. По данным аналитиков платформы, iPhone в основном подешевели, а цены на смартфоны многих других брендов незначительно выросли.

"73% всех проданных смартфонов на Авито приходится на ресейл — пользователи чаще выбирают именно его, поскольку это удобный способ взять любое устройство в отличном состоянии по цене значительно ниже рынка. Среди брендов по количеству от всех проданных смартфонов на платформе лидирует Apple — на него пришлось 68% продаж. На втором месте — Samsung с долей 10%, а тройку лидеров замыкает Xiaomi. На него пришлось 8% продаж. Также в пятерке лидеров — HONOR и realme с долями по 2%", — отметил Павел Комаров, руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в Авито.

Смартфоны в ресейле

Среди самых популярных моделей в ресейле в Самаре заметнее всего снизились цены на iPhone 11 — на 32%, до 12 000 рублей. На 30% и 29% соответственно подешевели iPhone 12 и iPhone 14 Pro Max — их в среднем покупали за 18 000 и 52 000 рублей. За ними следует iPhone 13 Pro — за год он подешевел на 28%, до 35 000 рублей. Пятерку лидеров замыкает iPhone 13 Pro Max — он стал дешевле также на 28%, его в среднем покупали за 40 000 рублей.

При этом у некоторых брендов средняя цена в ресейл-сегменте выросла — так, устройства Samsung подорожали на 11%, а HUAWEI — на 3%.

Смартфоны в новом состоянии

Из 15 самых популярных моделей новых смартфонов на Авито наиболее заметное снижение средней цены в 2025 году аналитики зафиксировали у iPhone 13. Он стал дешевле на 27%, чем стоил в 2024 году, и в среднем обходился пользователям в 35 000 рублей в новом состоянии. На втором месте — iPhone 12. Она подешевела также на 27% и стала стоить в среднем 26 000 рублей.

На третьем месте — iPhone 16 Pro. Цены на эту модель снизились на 23%, ее в среднем покупали за 90 000 рублей. Также в топ-5 — iPhone 16 и iPhone 14 Pro, они подешевели также на 23%. В среднем они стоили 66 000 и 59 000 рублей соответственно.

При этом средняя цена смартфонов других популярных брендов выросла — так, телефоны TECNO и Samsung стали дороже в среднем на 11%, Google — на 7%, Infinix — на 1%.