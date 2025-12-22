16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Каждый третий россиянин продолжает украшать елку советскими игрушками CARCADE стала партнёром серии региональных мероприятий бренда TANK Авито: в Самаре почти на четверть подешевели популярные модели смартфонов Авито Путешествия: "Щелкунчик. Ледовое шоу" попал в топ-10 в Самаре Сбер: миллионы заказов, тысячи сэкономленных лет и миллиарды бонусов Спасибо

Финансы Экономика и бизнес

Авито: в Самаре почти на четверть подешевели популярные модели смартфонов

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Авито перечислили популярные модели смартфонов, которые продемонстрировали самое заметное снижение цен в Самаре — как в ресейле, так и среди новых моделей. По данным аналитиков платформы, iPhone в основном подешевели, а цены на смартфоны многих других брендов незначительно выросли.

"73% всех проданных смартфонов на Авито приходится на ресейл — пользователи чаще выбирают именно его, поскольку это удобный способ взять любое устройство в отличном состоянии по цене значительно ниже рынка. Среди брендов по количеству от всех проданных смартфонов на платформе лидирует Apple — на него пришлось 68% продаж. На втором месте — Samsung с долей 10%, а тройку лидеров замыкает Xiaomi. На него пришлось 8% продаж. Также в пятерке лидеров — HONOR и realme с долями по 2%", — отметил Павел Комаров, руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в Авито.

Смартфоны в ресейле

Среди самых популярных моделей в ресейле в Самаре заметнее всего снизились цены на iPhone 11 — на 32%, до 12 000 рублей. На 30% и 29% соответственно подешевели iPhone 12 и iPhone 14 Pro Max — их в среднем покупали за 18 000 и 52 000 рублей. За ними следует iPhone 13 Pro — за год он подешевел на 28%, до 35 000 рублей. Пятерку лидеров замыкает iPhone 13 Pro Max — он стал дешевле также на 28%, его в среднем покупали за 40 000 рублей.

При этом у некоторых брендов средняя цена в ресейл-сегменте выросла — так, устройства Samsung подорожали на 11%, а HUAWEI — на 3%.

Смартфоны в новом состоянии

Из 15 самых популярных моделей новых смартфонов на Авито наиболее заметное снижение средней цены в 2025 году аналитики зафиксировали у iPhone 13. Он стал дешевле на 27%, чем стоил в 2024 году, и в среднем обходился пользователям в 35 000 рублей в новом состоянии. На втором месте — iPhone 12. Она подешевела также на 27% и стала стоить в среднем 26 000 рублей.

На третьем месте — iPhone 16 Pro. Цены на эту модель снизились на 23%, ее в среднем покупали за 90 000 рублей. Также в топ-5 — iPhone 16 и iPhone 14 Pro, они подешевели также на 23%. В среднем они стоили 66 000 и 59 000 рублей соответственно.

При этом средняя цена смартфонов других популярных брендов выросла — так, телефоны TECNO и Samsung стали дороже в среднем на 11%, Google — на 7%, Infinix — на 1%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4