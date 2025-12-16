CARCADE поддержала ряд партнёрских мероприятий в декабре 2025 года

Лизинговая компания CARCADE выступила партнёром сразу нескольких значимых событий в регионах присутствия, укрепляя сотрудничество с автодилерами и бизнес-сообществом.

6 декабря CARCADE стала официальным партнёром торжественного открытия первого в Братске дилерского центра CHANGAN. Гостей ждала насыщенная программа: официальная церемония открытия, демонстрация модельного ряда, развлекательные активности и тест-драйв автомобилей. Событие посетили представители региональных и муниципальных властей, руководители ведущих компаний региона и представители СМИ, что подчёркивает высокий интерес к развитию локального автомобильного рынка.

В этот же день в Саратове состоялся внедорожный тест-драйв TANK, проведённый в формате тематической рыбалки. Участниками стали клиенты компании CARCADE, а также банковских и страховых организаций. Гости приняли участие в тематическом квесте, а для семей с детьми была организована специальная интерактивная зона.

В Санкт-Петербурге прошла презентация нового автомобиля TENET T8. Участники мероприятия познакомились с ключевыми характеристиками модели, протестировали автомобиль и смогли принять участие в розыгрыше брендированных подарков от партнёров. Кроме того, в день презентации действовали эксклюзивные условия на приобретение всего модельного ряда TENET, доступные только гостям события.

13 декабря в Волгограде состоялось масштабное BTL-мероприятие, посвящённое обновлённому TANK 300. Гостей ждали презентация модели, а также серия тест-драйвов внедорожников TANK 300, 400, 500 и 700. Событие прошло в живописном эко-комплексе "Река&Песок", что создало дополнительную атмосферу для активного отдыха и знакомства с модельным рядом бренда.