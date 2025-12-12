16+
Банки Финансы

НОВИКОМ провел переговоры с финансовыми организациями Бахрейна

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) провел переговоры с ведущими финансовыми организациями Бахрейна в рамках форума "ARFA Bahrain-2025". Цель взаимодействия — развитие двусторонних связей и культурного обмена, а также расширение делового сотрудничества.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В ходе форума директор департамента международного бизнеса НОВИКОМа Татьяна Дундукова провела ряд рабочих встреч с крупнейшими финансовыми институтами Бахрейна. Стороны обсудили укрепление двусторонних экономических связей, развитие финансовой инфраструктуры и продвижение инвестиционных проектов. Особое внимание было уделено внедрению инновационных технологий и расширению торгово-промышленной кооперации.

"Королевство Бахрейн — один из важнейших центров финансового рынка Ближнего Востока. Уверена, что благоприятный инвестиционный климат страны будет способствовать реализации проектов в сфере энергетики, информационных технологий, финансовых и страховых услуг. НОВИКОМ, обладая глубокой экспертизой в части обеспечения расчетов в рамках внешнеторговых контрактов, готов стать надежной финансовой опорой для воплощения этих планов в жизнь", — отметила Татьяна Дундукова.

"ARFA Bahrain-2025" проходил в Манаме с 7 по 9 декабря в рамках празднования 35-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Королевством Бахрейн. Форум стал платформой для диалога между государственными структурами и бизнесом двух стран. В ходе мероприятия участники представили перспективные проекты в разных сферах экономики и сформировали практические шаги по расширению деловых и торговых связей, а также по укреплению прочных партнерских отношений.

