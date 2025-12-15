16+
Банк России предупреждает о рисках незаконного привлечения инвестиций от граждан

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Банк России напоминает представителям бизнеса, что компании, работающие на российском рынке, могут публично привлекать средства граждан в качестве инвестиций только с учетом законодательных ограничений.

Право привлекать инвестиции физических лиц предусмотрено специальными законами для банков, брокеров, управляющих компаний, лизинговых компаний, потребительских обществ (только от своих пайщиков). Бизнес может публично привлекать деньги граждан только предоставляя им взамен ценные бумаги, выпуск которых предусмотрен законами о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах, ипотечных ценных бумагах. Посредником между инвесторами и предпринимателями должны выступать организации с лицензией Банка России — брокер, управляющая компания, оператор инвестиционной платформы. Проверить, имеет ли организация разрешение на деятельность по привлечению инвестиций, можно на сайте Банка России.

Важно знать, если предприятие реального сектора экономики решит самостоятельно публично привлечь инвестиции от граждан без выпуска ценных бумаг, например, через свой сайт, это будет нарушением закона. Такие изменения внесены федеральным законом от 08.08.2024 № 278‑ФЗ и вступили в силу в августе 2024 года.

В 2025 г. Банк России выявлял случаи, когда предприниматели старались напрямую привлекать инвестиций физических лиц, но не учитывали при этом законодательные ограничения. Такие публичные оферты размещались как офлайн, так и в интернете. За незаконное привлечение инвестиций физических лиц установлены штрафы до 1 млн рублей (ст. 14.56.1 КоАП РФ).

Подробная информация об инструментах привлечения средств предприятиями и стартапами размещена на сайте Банка России в разделе "Поддержка малого и среднего предпринимательства".

