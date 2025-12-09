Антон Замараев: "Мечтаю о системе, где компании объединяются для защиты от кибератак"

Директор дирекции кибербезопасности ОТП Банка Антон Замараев выступил на сессии "Киберустойчивость как новая стратегическая метрика бизнеса" в рамках Киберсьезда 2025, прошедшего в Кибердоме в Москве. Он рассказал о состоянии киберустойчивости сегодня и поделился взглядом на будущее, в котором компании объединяют усилия, чтобы быстрее и эффективнее противостоять угрозам.

В начале выступления спикер подчеркнул: киберустойчивость — это не попытка избежать атак, которые все равно произойдут. Это способность максимально быстро устранить возникшую угрозу и восстановить работу сервисов. "Мы не можем полностью заблокировать работу сервисов или ограничить текущий процесс, бизнес должен работать всегда. Поэтому наша задача — встроить такие механизмы безопасности, которые позволяют обнаруживать и устранять угрозы без вреда для бизнеса".

Антон Замараев рассказал, что в ОТП Банке процессы выстроены так, чтобы разработчики и devops-команды могли самостоятельно замечать и исправлять уязвимости. Это снижает нагрузку на профильных специалистов и ускоряет работу. При этом важной частью системы становится оперативный мониторинг: контроль нужен не только внутри инфраструктуры, но и на внешних сервисах, в том числе в клиентских зонах.

Антон отметил, что сейчас ключевым элементом киберустойчивости становится регулярное тестирование негативных сценариев: "Важно понимать, из чего состоят процессы, какие системы за ними стоят и в какой последовательности нужно их восстанавливать. Это позволяет командам уверенно действовать даже в непривычных ситуациях".

Завершая выступление, он сформулировал идею, которую назвал своей профессиональной мечтой: создание добровольной системы коллективной кибербезопасности. По его словам, компании могли бы передавать друг другу не формальные отчеты, а реальный опыт — как победили конкретную угрозу, какие методы сработали, какие нет. Такой обмен, считает он, сделал бы рынок заметно устойчивее.

"Каждая компания проходит один и тот же путь: сталкивается с похожими угрозами, решает похожие задачи. Если бы мы начали добровольно делиться экспертизой, мы бы все стали защищеннее и быстрее реагировали на новые вызовы", — отметил Антон Замараев.

Дополнительно он обратил внимание на технологический горизонт: квантовые вычисления в ближайшие годы могут поставить под угрозу привычные методы шифрования. Подготовка к переходу на криптографию нового поколения — вызов, который весь рынок еще только начинает осознавать.