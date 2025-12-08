Сбер покажет, как технологии меняют повседневность

16+
САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
10 декабря Сбер проведёт ключевое событие года для клиентов и инвесторов. Банк впервые объединил традиционный День инвестора и масштабную презентацию новых сервисов под названием "Сделано в Сбере". Мероприятие станет точкой сборки итогов года и анонсом стратегических планов на 2026 год.

Герман Греф, Александр Ведяхин, Кирилл Царёв и другие топ-менеджеры банка не только расскажут о новых продуктах экосистемы Сбера с фокусом на человекоцентричность, но и представят бизнес-результаты и дивидендную политику. А руководители продуктовых команд лично покажут, как приложение СберБанк Онлайн, новые банкоматы и умные помощники на базе искусственного интеллекта решают широкий спектр бытовых задач, высвобождая время для более интересных занятий.

На конференции покажут: объектные модели в приложение Сбербанк Онлайн, построенные вокруг жизненных сценариев клиента; не только технологичные, но и "эмоциональные" терминалы; новые банкоматы, с которыми можно общаться голосом, а встроенные датчики за 30 секунд измерят пульс, давление и оценят уровень стресса. Результаты сохранятся в приложении СберЗдоровье для консультации с врачом.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы строим экосистему вокруг жизненных сценариев наших клиентов, а не вокруг продуктов. Это значит, что регулярные действия выполняются в одно-два касания, а подсказки появляются раньше, чем вы начнёте поиск. Приложение СберБанк Онлайн открывает доступ ко всем сервисам — сотни различных задач можно решить в одном окне. Мы знаем, что конкуренция за внимание человека сегодня высока как никогда. Каждая секунда, которую технологии берут на себя, в масштабе страны экономит россиянам миллионы часов. Цель всех наших финансовых и нефинансовых решений сделать так, чтобы клиенты тратили как можно меньше времени на рутину и как можно больше — на то, что действительно важно и интересно".

Подробности о новых сервисах и планах Сбера на 2026 год — в прямой трансляции "Сделано в Сбере" 10 декабря. Начало в 10:00 по московскому времени. Трансляция пройдёт на сайте Сбера, в телеграм-канале "SBER для инвесторов", в соцсети "ВКонтакте" и эфире телеканала "Россия-24".

