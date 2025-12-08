Более 1500 школьников Самарской области приняли участие в психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского

На базе Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) состоялся региональный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени К. Д. Ушинского.

Это одно из самых значимых мероприятий в системе профессионального самоопределения старшеклассников, которое помогает школьникам осознанно выбрать профессию учителя.

Организаторами мероприятия выступили министерство образования Самарской области, СГСПУ и Самарская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ.

В числе участников регионального этапа Олимпиады более 200 победителей и призеров окружных состязаний — старшеклассники 9-11 классов, в том числе обучающиеся психолого-педагогических классов. Ребята продемонстрировали глубокое понимание педагогических принципов, умение анализировать ситуации и быстро находить их решения.

"В письменном туре школьники решили тесты и ситуационные задачи, где нужно было не просто выбрать ответ, а обосновать педагогически грамотное решение. Устный тур в этом году — Году защитника Отечества и 80-летия Победы — связан с педагогами — защитниками Отечества, участниками Великой Отечественной войны. Школьники представили видеоэссе на тему "Урок мужества. О подвиге педагогов в годы Великой Отечественной войны на примере учителя школы Куйбышевской области", — рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Трое лучших ребят по итогам состязаний отправятся в марте 2026 года на заключительный этап в г. Ярославль.

"Учитель должен уметь заниматься многими вещами, — обратилась к участникам олимпиады ректор СГСПУ Светлана Бакулина. — Он должен быть где-то актером, где-то прекрасным режиссером, где-то замечательным спортсменом. Но в любом случае он должен великолепно знать свой предмет. Хорошо знать методику, педагогику и психологию — именно про это Олимпиада Ушинского".

"Олимпиада объединила тех, кто понимает, что психолого-педагогическое образование нужно не только педагогу, а вообще любому работнику, — отметила председатель Самарской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Антонина Гудкова. — Учитель — это человек, который ведет за собой молодое поколение и принимает активное участие в формировании образа народа Российской Федерации".