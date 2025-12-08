16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 1500 школьников Самарской области приняли участие в психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского Названы победители "Зимнего университета по инженерным наукам" — 2025 Актриса Мария Кожевникова выступит перед школьниками Самарской области Более 7500 заявок подано на грантовую программу для студентов в 2025 году Сбер переводит Летнюю цифровую школу для преподавателей на круглогодичный формат

Образование Общество

Более 1500 школьников Самарской области приняли участие в психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На базе Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) состоялся региональный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени К. Д. Ушинского.

Это одно из самых значимых мероприятий в системе профессионального самоопределения старшеклассников, которое помогает школьникам осознанно выбрать профессию учителя.

Организаторами мероприятия выступили министерство образования Самарской области, СГСПУ и Самарская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В числе участников регионального этапа Олимпиады более 200 победителей и призеров окружных состязаний — старшеклассники 9-11 классов, в том числе обучающиеся психолого-педагогических классов. Ребята продемонстрировали глубокое понимание педагогических принципов, умение анализировать ситуации и быстро находить их решения.

"В письменном туре школьники решили тесты и ситуационные задачи, где нужно было не просто выбрать ответ, а обосновать педагогически грамотное решение. Устный тур в этом году — Году защитника Отечества и 80-летия Победы — связан с педагогами — защитниками Отечества, участниками Великой Отечественной войны. Школьники представили видеоэссе на тему "Урок мужества. О подвиге педагогов в годы Великой Отечественной войны на примере учителя школы Куйбышевской области", — рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Трое лучших ребят по итогам состязаний отправятся в марте 2026 года на заключительный этап в г. Ярославль.

"Учитель должен уметь заниматься многими вещами, — обратилась к участникам олимпиады ректор СГСПУ Светлана Бакулина. — Он должен быть где-то актером, где-то прекрасным режиссером, где-то замечательным спортсменом. Но в любом случае он должен великолепно знать свой предмет. Хорошо знать методику, педагогику и психологию — именно про это Олимпиада Ушинского".

"Олимпиада объединила тех, кто понимает, что психолого-педагогическое образование нужно не только педагогу, а вообще любому работнику, — отметила председатель Самарской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Антонина Гудкова. — Учитель — это человек, который ведет за собой молодое поколение и принимает активное участие в формировании образа народа Российской Федерации".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4