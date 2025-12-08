Маму и вдов бойцов из Самарской области наградили на региональном форуме

В Самаре прошел II Этноконфессиональный форум. Здесь среди множества важных вопросов особо остро прозвучала тема поддержки участников специальной военной операции и их близких, чьи сердца навеки опалены пламенем тревог и ожиданий. В мероприятии участвовали мама, вдовы и дети бойцов 1445 полка - единственного, где служат мобилизованные из городов и районов только нашего региона.
Форум замер в священной тишине, чтобы почтить память павших героев СВО, тех, кто отдал самое дорогое - жизнь. Маму погибшего бойца, вдов и детей торжественно пригласили на импровизированную сцену, чтобы сказать им сердечные слова поддержки и безмерной благодарности, вручить цветы, медали "Матери участника СВО" и "Жене участника СВО", а также новогодние подарки ребятам.
Почетную миссию разделить с ними боль и вселить веру в будущее взяли на себя люди, чьи сердца навеки связаны с подвигом и самопожертвованием: народный герой Дагестана, ветеран, прошедший огонь Афгана, Чечни, Карабаха и Грузии, помощник президента российской Ассоциации героев Расул Ахмадулаев, а также воин 1445 полка - свидетель мужества, который делил с погибшими смертельную опасность - подполковник Сергей Сальников (до августа 2025 года - заместитель командира полка).
Кто был рядом во время взрывов, кто слышал дыхание смерти, прикрывал товарищу спину, терпел лишения и вместе с надеждой ожидал гуманитарной помощи - тот никогда не оставит семью боевого брата. За три с половиной года войны 1445 полк, к сожалению, не получал достаточной целенаправленной помощи. Но они заслуживают особого внимания, ведь каждый из них - сын Самарской земли, оставивший дом и семью, чтобы защитить Родину и честь региона.
Нельзя сказать, что 1445 полк не получал гуманитарку: губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обеспечил поставку трех экскаваторов, двух КамАЗов, 30 дизельных обогревателей и профнастил. Часть заявок бойцов "закрывает" АвтоВАЗ, работники которого служат в полку: поставляет "Нивы" и запчасти для этих машин, инструменты, дизельные и бензиновые генераторы, сезонную обувь, транспортерную ленту, покрышки для буксируемых орудий и многое другое. В полк доезжали и одиночные волонтеры, чьи сердца не могут оставаться равнодушными. Но война идет непрерывно, и порой самарским ребятам очень не хватает помощи тыла. И тогда закрадывается страшная мысль: "Неужели о нас забыли?" Падает боевой дух, а этого нельзя допускать на войне. Тыл и фронт - едины. И только тогда победа будет за нами!
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.