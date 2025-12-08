Маму и вдов бойцов из Самарской области наградили на региональном форуме

В Самаре прошел II Этноконфессиональный форум. Здесь среди множества важных вопросов особо остро прозвучала тема поддержки участников специальной военной операции и их близких, чьи сердца навеки опалены пламенем тревог и ожиданий. В мероприятии участвовали мама, вдовы и дети бойцов 1445 полка - единственного, где служат мобилизованные из городов и районов только нашего региона.

Форум замер в священной тишине, чтобы почтить память павших героев СВО, тех, кто отдал самое дорогое - жизнь. Маму погибшего бойца, вдов и детей торжественно пригласили на импровизированную сцену, чтобы сказать им сердечные слова поддержки и безмерной благодарности, вручить цветы, медали "Матери участника СВО" и "Жене участника СВО", а также новогодние подарки ребятам.

Почетную миссию разделить с ними боль и вселить веру в будущее взяли на себя люди, чьи сердца навеки связаны с подвигом и самопожертвованием: народный герой Дагестана, ветеран, прошедший огонь Афгана, Чечни, Карабаха и Грузии, помощник президента российской Ассоциации героев Расул Ахмадулаев, а также воин 1445 полка - свидетель мужества, который делил с погибшими смертельную опасность - подполковник Сергей Сальников (до августа 2025 года - заместитель командира полка).

Кто был рядом во время взрывов, кто слышал дыхание смерти, прикрывал товарищу спину, терпел лишения и вместе с надеждой ожидал гуманитарной помощи - тот никогда не оставит семью боевого брата. За три с половиной года войны 1445 полк, к сожалению, не получал достаточной целенаправленной помощи. Но они заслуживают особого внимания, ведь каждый из них - сын Самарской земли, оставивший дом и семью, чтобы защитить Родину и честь региона.

Нельзя сказать, что 1445 полк не получал гуманитарку: губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обеспечил поставку трех экскаваторов, двух КамАЗов, 30 дизельных обогревателей и профнастил. Часть заявок бойцов "закрывает" АвтоВАЗ, работники которого служат в полку: поставляет "Нивы" и запчасти для этих машин, инструменты, дизельные и бензиновые генераторы, сезонную обувь, транспортерную ленту, покрышки для буксируемых орудий и многое другое. В полк доезжали и одиночные волонтеры, чьи сердца не могут оставаться равнодушными. Но война идет непрерывно, и порой самарским ребятам очень не хватает помощи тыла. И тогда закрадывается страшная мысль: "Неужели о нас забыли?" Падает боевой дух, а этого нельзя допускать на войне. Тыл и фронт - едины. И только тогда победа будет за нами!