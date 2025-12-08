16+
НОВИКОМ рассказал о мерах господдержки на "ПромФоруме" в Ростове-на-Дону

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) рассказал предпринимателям Ростова-на-Дону и Ростовской области о мерах льготного кредитования промышленных предприятий. Дискуссии прошли в рамках межрегионального промышленного форума "ПромФорум". Он был организован Торгово-промышленной палатой Ростовской области и Департаментом экономики при поддержке Администрации Ростова-на-Дону.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В своем выступлении в рамках Биржи промышленной кооперации управляющий офисом НОВИКОМа в Ростове-на-Дону Юлия Коваленко рассказала о нюансах и перспективах льготного кредитования предприятий. Она отметила, что особое значение в современных условиях приобретают программы государственной поддержки, которые банк реализует в партнерстве с региональными институтами развития.

"Для успешного развития и модернизации отечественным предприятиям сегодня жизненно необходимо льготное финансирование. Большой популярностью, к примеру, пользуются программы Фонда развития промышленности. Займы со ставкой до 5% ФРП предоставляет компаниям, работающим в сфере автоматики, цифровизации, производства импортозамещающей продукции. НОВИКОМ в этих сделках выступает гарантом, помогая получить наиболее комфортные финансовые условия для реализации проектов", — отметила Юлия Коваленко.

"ПромФорум" прошел в Ростове-на-Дону впервые, собрав на своей площадке представителей органов власти, руководителей предприятий и деловое сообщество региона. Программа форума включала семинары, пленарные сессии, круглые столы, а также выставку продукции местных производителей.

Офис НОВИКОМа в Ростове-на-Дону открылся в 2011 году. За годы своей работы банк выстроил прочные деловые связи с крупнейшими промышленными предприятиями региона. Банк предоставляет качественные финансовые услуги не только корпоративным клиентам, но и заботится об их сотрудниках, реализуя на предприятиях программы социальной направленности.

