16+
ВТБ: выдачи ипотеки в ноябре в России увеличились

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По предварительным оценкам ВТБ, в ноябре 2025 года российские банки выдали порядка 500 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 3% больше, чем в октябре нынешнего года. По сравнению с ноябрем 2024 года рост составил более чем 90%, что во многом объясняется эффектом "низкой базы": тогда рынок активно перестраивался после завершения массовой программы господдержки.

Всего с начала этого года объём выданной ипотеки в России, по оценкам экспертов банка, составил более 3,6 трлн рублей. Несмотря на активное восстановление сегмента в последние месяцы, этот показатель на 20% ниже результата за 11 месяцев 2024 года. Основным драйвером остаётся "семейная" ипотека, доля которой в объеме продаж по итогам ноября составила 68%.

По оценке ВТБ, в целом в 2025 году в России будет выдано 4,2 трлн рублей жилищных кредитов против более 4,8 трлн рублей годом ранее.

"Рынок ипотеки демонстрирует чёткую тенденцию к восстановлению. После падения почти на 40% в 2024 году, сжатие рынка в 2025-м, по нашим оценкам, замедлится до 13%, а в следующем году мы прогнозируем уже его рост", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По предварительным оценкам ВТБ, в 2026 году выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть, составив порядка 5,3 трлн рублей. Сегмент станет более сбалансированным. Соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета: на 1 рыночный кредит будет приходиться 1 льготный, а не 3, как сейчас.

Гид потребителя

