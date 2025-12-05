16+
Дни НОВИКОМа стартовали в НЦВ им. М.Л. Миля и Н.И. Камова

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Национальном центре вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех стартовали Дни банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех). Это совместный проект, нацеленный на развитие сотрудничества и предоставление работникам предприятия наилучших условий по банковским продуктам. Серия мероприятий продлится до конца декабря.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В ходе Дней НОВИКОМа эксперты представят продукты банка, разработанные специально для работников предприятий, входящих в контур Госкорпорации Ростех. Также сотрудников центра ждут интеллектуальные викторины, лекции, конкурсы, соревнования. Для всех участников НОВИКОМ подготовил сувениры и памятные подарки.

"Для нас большая честь быть финансовым партнером Национального центра вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова. НОВИКОМ уже более 30 лет работает с промышленными предприятиями, и мы понимаем, насколько важны квалифицированные кадры для отрасли. Поэтому наша главная задача — создавать удобные и полезные банковские сервисы для специалистов, чья работа определяет развитие российской науки и техники", — отметил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

НОВИКОМ и Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова связывает многолетнее партнерство. Сотрудники предприятия являются зарплатными клиентами банка и активно пользуются его розничными продуктами. Для укрепления кадрового потенциала центр участвует в программе поощрения "Развитие", разработанной НОВИКОМом и Госкорпорацией Ростех в 2022 году. Она позволяет сотрудникам получать дополнительные привилегии в рамках сотрудничества с банком, а компании — привлекать на производство специалистов и мотивировать их к долгосрочному сотрудничеству.

