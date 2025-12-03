16+
ВТБ: переток средств со сберегательных в инвестиционные инструменты усилится в следующем году

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По прогнозам ВТБ, состоятельные клиенты все чаще предпочитают инвестиционные продукты классическим накопительным продуктам. Если в 2024 году на инвестрешения в их портфеле приходилось 27%, то в 2026 году эта доля вырастет уже до 38%. Об этом рассказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках 16-го инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!".

В 2024 году 73% от общего объема средств под управлением клиентов Private Banking и "Привилегия" составляли классические пассивы и 27% — инвестиционные решения. В 2025 году это соотношение скорректировалось на 69% и 31% соответственно. В 2026 году, по прогнозам ВТБ, динамика продолжится, и на долю инвестиционных инструментов будет приходиться уже 38% от их портфеля.

"Благодаря смягчению денежно-кредитной политики мы наблюдаем переход от сберегательной модели на инвестиционно-сберегательную, прежде всего у состоятельных инвесторов. Вслед за защитными активами, такими как ОФЗ, золото, ЗПИФы недвижимости в фокус внимания начинают попадать и другие инструменты фондового рынка, в том числе достаточно новые и инновационные как ЦФА. Мы готовы предложить клиентам диверсифицированную и гибкую линейку продуктов, позволяющую реализовать любую инвестиционную идею. При этом мы делаем их доступными для клиентов с разным уровнем капитала и опыта, внедряем технологичный подход к управлению портфелями, стремимся сделать инвестирование максимально безопасным и доходным на длительном горизонте планирования", — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

Ранее ВТБ запустил решения для инвестирования в криптовалюты. Одним из самых востребованных продуктов является структурная облигация, привязанная к росту Биткоина, которая предусматривает 100%-ю защиту капитала инвестора. Параллельно растет интерес фондам прямых инвестиций. Так, стоимость чистых активов фонда "Pre IPO 2" превысила 6,3 млрд рублей, увеличившись с начала года почти на 4 млрд рублей.

Значительный вклад в рост числа розничных инвесторов и популярности инвестиционных решений вносит искусственный интеллект. "Мы ожидаем, что более половины активных состоятельных инвесторов будут использовать ИИ-инструменты как "второе мнение" для проверки продуктов и оценки альтернатив", — добавил Дмитрий Брейтенбихер.

В 2025 году ВТБ успешно внедрил ИИ-сервисы для частных инвесторов. Запущен проект создания индивидуальных портфелей, учитывающий все параметры клиентов и позволяющий предложить максимально подходящие инвестиционные стратегии. Также банк планирует запустить новое поколение ИИ-стратегии на основе табличных нейросетей и данных в реальном времени, обеспечивающее устойчивую прибыль и опередившее индекс Мосбиржи полной доходности более чем на 3,6%.

