16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ поддерживает цифровую трансформацию российской промышленности ВТБ планирует запустить сервис оплаты по QR-коду в Китае в 2026 году Андрей Костин: "Снижение ключевой ставки ЦБ станет позитивным сигналом для фондового рынка" ВТБ планирует направить на дивиденды по итогам 2025 года до 50% чистой прибыли Сбер: виртуальный город Прайм Сити ждёт посетителей

Банки Финансы

НОВИКОМ поддерживает цифровую трансформацию российской промышленности

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Ростеха) стал партнером выставки ИТ-решений "Цифровая трансформация: решения будущего", которая прошла во Фрязино. Банк на протяжении многих лет поддерживает российскую высокотехнологичную промышленность и предприятия радиоэлектронного комплекса, содействуя внедрению перспективных разработок в производство. Организатором мероприятия выступил холдинг "Росэл" Госкорпорации Ростех — национальный вендор в сфере электроники.

Фото: предоставлено Новикомбанком

На выставке были представлены передовые ИТ-разработки, потенциал которых позволяет существенно повысить эффективность бизнес-процессов и ускорить модернизацию промышленности. Кроме того, в ходе дискуссий руководители ведущих предприятий обсудили вопросы цифровой трансформации, развития корпоративных информационных систем и внедрения высокотехнологичных решений в производство.

НОВИКОМ уже более 30 лет предоставляет предприятиям радиоэлектронной отрасли комплексные финансовые решения, которые позволяют локализовывать производство, расширять линейку гражданской продукции и успешно реализовывать проекты импортозамещения. С холдингом "Росэл" у банка заключены соглашения о сотрудничестве в сфере экологической эффективности и медицинских технологий. В рамках пилотного проекта НОВИКОМ также протестировал сервисные маршрутизаторы, производимые НПП "Исток" им. Шокина (входит в "Росэл" Госкорпорации Ростех). Оборудование может использоваться в качестве устройств связи банкоматов по проводной или беспроводной сети.

"НОВИКОМ последовательно поддерживает проекты, направленные на развитие наукоемких производств. Наше сотрудничество с предприятиями радиоэлектронного комплекса помогает перспективным технологиям быстрее переходить от стадии разработки к серийному производству. Обеспечивая качественное и своевременное финансирование как предприятиям, так и их сотрудникам, банк способствует укреплению технологического лидерства российской промышленности", — отметила управляющий офисом НОВИКОМа во Фрязино Наталия Шпилевская.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4