НОВИКОМ укрепляет сотрудничество с гарантийными фондами страны

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) выиграл два конкурса на размещение в депозиты средств региональных гарантийных фондов. В Приморском крае сумма размещения составит 180 млн рублей, а во Владимире — 21 млн рублей. Полученный доход фонды смогут направить на реализацию мер поддержки компаний малого и среднего бизнеса (МСБ).
НОВИКОМ уделяет большое внимание выстраиванию долгосрочного партнерства с предприятиями МСБ, стремясь предоставлять им универсальные финансовые инструменты. Для этого банк тесно взаимодействует с региональными организациями, реализующими меры государственной поддержки, в том числе с гарантийными фондами. Они созданы с целью упростить доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.
Одно из направлений сотрудничества с фондами — размещение временно свободных средств организаций на депозитных счетах банка. Такая практика широко используется с целью сохранения и приумножения бюджетных ресурсов.
"Размещение средств региональных гарантийных фондов в нашем банке демонстрирует доверие партнеров и подтверждает нашу стратегию развития. Мы реализовали немало совместных проектов, в том числе в части обеспечения доступного финансирования для компаний малого и среднего бизнеса. Вместе мы создаем условия для устойчивого роста экономики страны, предоставляя необходимые инструменты для расширения производства и создания новых рабочих мест", — отметил старший вице-президент НОВИКОМа Максим Розов.
Банк активно сотрудничает с институтами развития и поддержки предпринимательства по всей стране, от Сахалинской до Калининградской областей. На сегодняшний день у НОВИКОМа заключены соглашения с 41 Фондом развития промышленности, 21 Гарантийным фондом и 17 фондами поддержки МСП. Столь масштабное сотрудничество позволяет банку предлагать бизнесу комплексные программы по привлечению доступного финансирования, что в перспективе способствует росту производительности и достижению необходимых для успешного развития показателей.
